Cris Tales dévoile sa cinématique d’ouverture avant son lancement de juillet

Un aperçu de ce qui nous attend, dans une cinématique d’action intense

Walnut Creek, Californie – Le 17 juin 2021 – Modus Games et les développeurs Dreams Uncorporated et SYCK ont dévoilé aujourd’hui la cinématique d’ouverture de Cris Tales – désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

La bande-annonce, présentée hier dans le cadre du Play For All E3 de GameSpot, met en avant les ennemis que Crisbell et son groupe devront affronter dans leur aventure temporelle pour sauver les citoyens de Crystallis. En chemin, Crisbell sera confrontée à des décisions difficiles, à des batailles et à des rebondissements que même des habitués des voyages temporels ne pourraient pas voir venir.

Cris Tales est une lettre d’amour aux JRPG classiques créée par le développeur colombien Dreams Uncorporated où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un seul écran. Les joueurs peuvent utiliser l’étonnante capacité de Crisbell à passer d’une période à l’autre pour aider les citoyens des royaumes de Crystallis et attaquer les ennemis par surprise. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit utiliser son pouvoir et façonner le passé, le présent et le futur tout en rassemblant des alliés qui l’aideront dans sa quête.

Cris Tales sort le 20 juillet 2021.