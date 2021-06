Doki Doki Literature Club Plus arrive en version physique Europe !

Doki Doki Literature Club met les joueurs dans la peau d’un étudiant qui rejoint le club de littérature de son école à la demande de son amie d’enfance Sayori, et rencontre les autres membres Yuri, Natsuki et la présidente du club Monika. Rapidement, le joueur commence à écrire des poèmes et se rapproche des autres membres – y a-t-il de la romance dans l’air ? Salué par des milliers de personnes comme l’un des jeux les plus perturbants de toute une génération, Doki Doki Literature Club est l’expérience narrative ultime de l’horreur psychologique.

Doki Doki Literature Club Plus regorge d’heures de jeu grace aux histoires annexes qui élargissent le monde du Doki Doki Literature Club, explorant des thèmes et des idées qui permettront aux joueurs de mieux comprendre et de se sentir plus proches de chaque personnage et de leurs relations individuelles.

La toute nouvelle bande-annonce donne aux joueurs un aperçu de certaines des nouvelles fonctionnalités qu’ils peuvent attendre de Doki Doki Literature Club Plus ! Parmi les toutes nouvelles histoires annexes, on trouve des visuels HD, une nouvelle bande sonore pour le nouveau contenu et plus d’une centaine d’images à débloquer avec des secrets à découvrir au fur et à mesure du déblocage du contenu.