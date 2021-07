La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Samurai Warriors 5, Shadowverse, Blaster Master Zero 3, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Samurai Warriors 5 – 9.2GB

Shadowverse: Champion’s Battle – 7.4GB

Dark Nights with Poe and Munro – 5.8GB

Dreamscaper – 4.6GB

Unbound: Worlds Apart – 4.4GB

Ayo the Clown – 3.6GB

Paint the Town Red – 2.6GB

Boomerang X – 1.9GB

Bai Qu: Hundreds of Melodies – 1.9GB

Paw Patrol, la Pat’Patrouille – le film À la rescousse d’Adventure City – 1.7GB

Heart of the Woods – 1.2GB

Masagoro – 1.1GB

Ruvato: Original Complex – 868MB

Monster Harvest – 774MB

Shopping Mall Parking Lot – 739MB

Foreclosed – 627MB

Papa’s Quiz – 508MB

Beauty Bounce – 242MB

Induction – 204MB

Marbles Rush – 194MB

Within the Blade – 179MB

Rubix Roller – 161MB

Blaster Master Zero 3 – 155MB

Rogue Wizards – 147MB

Guild of Darksteel – 138MB

Fantasy Cards – 117MB

My Little Fruit Juice Booth – 113MB

Infinite Golf 2 – 79MB

Nyakamon Adventures – 73MB

Wizodd – 65MB

Super Archer – 63MB

Blitz Breaker – 62MB

Egg Up – 51MB