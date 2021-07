La sélection des promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

20XX – $8.99 (prix de base: $17.99)

99Vidas: Definitive Edition – $4.99 (prix de base: $9.99)

AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz – $4.80 (prix de base: $39.99)

Best Friend Forever – $9.99 (prix de base: $19.99)

Bezier: Second Edition – $1.99 (prix de base: $19.99)

Billion Road – $14.99 (prix de base: $29.99)

BlazBlue: Central Fiction Special Edition – $19.50 (prix de base: $49.99)

BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base: $19.99)

Bleed – $3.59 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $4.49 (prix de base: $14.99)

Boomerang Fu – $1.99 (prix de base: $14.99)

Cattails – $1.99 (prix de base: $14.99)

Celeste – $4.99 (prix de base: $19.99)

Clustertruck – $7.49 (prix de base: $14.99)

Colossus Down – $12.59 (prix de base: $17.99)

Death end re;Quest – $20.99 (prix de base: $29.99)

Descenders – $12.49 (prix de base: $24.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $20.00 (prix de base: $39.99)

Double Dragon – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon II: The Revenge – $3.50 (prix de base: $4.99)

Double Dragon III: The Sacred Stones – $3.50 (prix de base: $4.99)

Earth Atlantis – $1.99 (prix de base: $14.99)

Embracelet – $5.99 (prix de base: $11.99)

Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Fairy Fencer F: Advent Dark Force – $8.99 (prix de base: $29.99)

Felix The Reaper – $1.99 (prix de base: $14.99)

Flashback – $2.99 (prix de base: $19.99)

Fuser – $29.99 (prix de base: $39.99)

Fuser VIP Edition – $69.99 (prix de base: $79.99)

Gal Gun 2 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Gal Gun Returns – $39.99 (prix de base: $49.99)

Garage – $7.49 (prix de base: $14.99)

Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

Guilty Gear – $6.90 (prix de base: $9.99)

Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.80 (prix de base: $14.99)

Hello Neighbor – $19.99 (prix de base: $39.99)

Hello Neighbor Hide and Seek – $14.99 (prix de base: $29.99)

Hellpoint – $17.49 (prix de base: $34.99)

Hexagroove: Tactical DJ – $20.99 (prix de base: $29.99)

Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base: $19.99)

Incredible Mandy – $5.99 (prix de base: $14.99)

Inside My Radio – $1.99 (prix de base: $9.99)

Jenny LeClue: Detectivu – $4.99 (prix de base: $24.99)

Kill It With Fire – $7.49 (prix de base: $14.99)

Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

LEGO Harry Potter Collection – $12.49 (prix de base: $49.99)

Lumo – $1.99 (prix de base: $19.95)

Manifold Garden – $13.99 (prix de base: $19.99)

Manticore: Galaxy on Fire – $3.99 (prix de base: $19.99)

Mercenaries Saga Chronicles – $7.49 (prix de base: $14.99)

Mercenaries Wings: The False Phoenix – $7.79 (prix de base: $12.99)

Monster Prom: XXL – $6.39 (prix de base: $15.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Mr. Shifty – $7.49 (prix de base: $14.99)

My Brother Rabbit – $2.99 (prix de base: $14.99)

Northgard – $13.99 (prix de base: $34.99)

Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

Our World is Ended – $12.49 (prix de base: $49.99)

Party Hard – $7.49 (prix de base: $14.99)

Party Hard 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Phantom Trigger – $7.49 (prix de base: $14.99)

Power Rangers: Battle for the Grid – $12.99 (prix de base: $19.99)

Pumpkin Jack – $17.99 (prix de base: $29.99)

Punch Club – $7.49 (prix de base: $14.99)

Riverbond – $7.49 (prix de base: $24.99)

River City Melee Mach!! – $4.80 (prix de base: $13.99)

River City Ransom – $3.50 (prix de base: $4.99)

Rogue Aces – $2.59 (prix de base: $12.99)

Root Letter: Last Answer – $13.49 (prix de base: $29.99)

Sakuna: Of Rice and Ruin – $27.99 (prix de base: $39.99)

Shadows of Adam – $7.49 (prix de base: $14.99)

Shelter Generations – $7.99 (prix de base: $19.99)

SpeedRunners – $7.49 (prix de base: $14.99)

Stay Cool, Kobayashi-san!: A River City Ransom Story – $5.60 (prix de base: $13.99)

Streets of Rogue – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sunless Sea: Zubmariner Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Chariot – $1.99 (prix de base: $14.90)

Super Dodge Ball – $3.50 (prix de base: $4.99)

Super Neptunia RPG – $15.99 (prix de base: $39.99)

Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

Syberia 2 – $1.99 (prix de base: $29.99)

The Count Lucanor – $2.99 (prix de base: $14.99)

The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

The Jackbox Party Pack 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

The Jackbox Party Pack 4 – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $32.99 (prix de base: $59.99)

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $47.99 (prix de base: $59.99)

The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $10.20 (prix de base: $29.99)

Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

Toki – $1.99 (prix de base: $14.90)

Totally Reliable Delivery Service – $7.49 (prix de base: $14.99)

Transformers: Battlegrounds – $23.99 (prix de base: $39.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Unreal Life – $16.09 (prix de base: $22.99)

Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

Warborn – $14.99 (prix de base: $24.99)

Wide Ocean Big Jacket – $1.99 (prix de base: $7.99)

WILL: A Wonderful World – $7.49 (prix de base: $14.99)

Windbound – $17.99 (prix de base: $29.99)

World End Syndrome – $16.00 (prix de base: $39.99)

Yes, Your Grace – $7.99 (prix de base: $19.99)

Ys VIII: Lacrimosa of Dana – $19.99 (prix de base: $59.99)

Zoids Wild: Blast Unleashed – $19.99 (prix de base: $39.99)