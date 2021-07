L’enquête reprend avec AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative !

Saint-Ouen, France – 5 juillet 2021 : Numskull, Spike Chunsoft et Just For Games ont le plaisir d’annoncer AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, un nouveau Visual Novel d’enquête qui sortira en version physique sur Nintendo Switch et Playstation 4 au Printemps 2022.

Faisant suite à AI: The Somnium Files, premier du nom, le jeu entraînera le joueur dans une nouvelle enquête de meurtre étrange. Incarnez Mizuki, qui prendra pour cet opus la tête de l’investigation autour de ces cas déconcertants.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative sera disponible en version Standard et Collector. Cette dernière contiendra le jeu, une figurine exclusive Good Smile Company POP UP PARADE de 170 mm en PVC de la belle AI-Ball “Aiba”, l’art-book SECRET OF THE WORLD : THE DEFIniTIVE ART BOOK, comprenant des illustrations et des dessins conceptuels de Yusuke Kozaki, ainsi que la bande-son officielle HARMOniOUS DISCORD par le compositeur Keisuke Ito.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative sera disponible en versions physiques Standard et Collector sur Nintendo Switch et Playstation 4 au printemps 2022.