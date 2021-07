13 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

On commence aujourd’hui avec un beau morceau.

La démo de Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyou Battle Royale!! est disponible sur l’eShop nippon alors que le jeu sortira le 12 aout.

Avez-vous apprécié Nexomon : Extinction sur Nintendo Switch ? Si oui, vous serez heureux d’apprendre que le Nexomom original (qui sert également de préquelle à Extinction) arrive sur Nintendo Switch !

Earth Defense Force 2: Invaders from Planet Space sortira demain au Japon, nouveau trailer:

Alone With You arrivera lui en Europe le 30 juillet prochain pour 9,99 €, toujours via la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Vous êtes le survivant d’une colonie spatiale condamnée qui tente de fuir une planète avant que tout n’explose. Avec un scanner vous trouvez des indices, résolvez des énigmes et découvrez les secrets et le sort de plus de deux douzaines de colons. Le jour, vous explorez un univers riche de détails, accompagné d’une IA énigmatique. La nuit, vous passez du temps avec plusieurs hologrammes en forgeant des relations suivies pour découvrir les causes de la chute de la colonie.

Gravity Oddity est annoncé sur l’eShop de la Nintendo Switch pour l’été 2022.

Abarenbou Tengu & Zombie Nation sortira sur Nintendo Switch le 28 octobre au Japon. Sur le papier, il s’agit d’une collection comprenant deux jeux : Abarenbou Tengu et Zombie Nation. Mais ceux qui les connaissent bien savent qu’il s’agit en fait de deux versions du même jeu : la première est sortie au Japon, et la seconde en dehors du Japon. Abarenbou Tengu & Zombie Nation sera disponible sur le Nintendo eShop au prix de 1 200 yens. Il y aura également une sortie physique limitée avec une édition spéciale.

Ignited Steel sortira en fin d’année sur Nintendo Switch.

WayForward a annoncé son prochain jeu pour la Nintendo Switch : RWBY Arrowfell. Développé en collaboration avec Rooster Teeth et Arc System Works en tant qu’éditeur. Il sortira dans le courant de l’année 2022 en Europe et en Amérique du Nord. Ce nouveau jeu RWBY se déroule pendant les événements du volume 7, et propose un chapitre interactif original écrit par les scénaristes de RWBY, Kerry Shawcross, Miles Luna et Eddy Rivas. Il comprend également des voix-off du casting original (dont Lindsay Jones dans le rôle de Ruby, Kara Eberle dans celui de Weiss, Arryn Zech dans celui de Blake et Barbara Dunkleman dans celui de Yang), une musique originale de Dale North avec des contributions vocales de Casey Lee Williams, et même sept minutes de scènes animées.

Cardaclysm: Shards of the Four est annoncé pour le 13 aout sur l’eShop.

Affrontez les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse dans d’épiques combats de cartes ! Cardaclysm: Éclats des Quatre est un jeu de cartes à collectionner à génération procédurale utilisant des éléments action-RPG. Collectionnez créatures et sorts et libérez leur puissance sur quiconque s’oppose à vous !

Vous incarnez un magicien noir qui n’aurait pas dû jouer avec des sorts bien trop puissants pour lui. Mais qui l’a fait quand même. Et cette fois, ça a vraiment mal tourné : vous avez libéré les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et leurs serviteurs sur le monde ! Bien joué… Il ne vous reste plus qu’à vous servir de vos cartes magiques pour renvoyer tout ce beau monde d’où il vient avant la fin du monde et surtout, avant que le conseil des anciens sorciers ne découvre votre gaffe… Cardaclysm: Éclats des Quatre est un jeu de cartes à collectionner à génération procédurale utilisant des éléments action-RPG. Collectionnez créatures et sorts et libérez leur puissance sur quiconque s’oppose à vous ! Le monde de ce jeu est continuellement généré, il y a donc toujours quelque chose de nouveau à explorer !

Night Book est un thriller interactif racontant l’histoire d’une interprète qui, alors qu’elle travaille depuis son domicile, est amenée à lire un livre ancien et à invoquer un démon. Le FMV sortira le 27 juillet sur l’eShop pour 12,99€.

Loralyn est traductrice, chez elle, et la nuit, elle interprète en direct des appels vidéo de l’anglais vers le français et vice-versa. Enceinte, elle prend soin de son père qui est atteint d’une maladie mentale et met tout en œuvre pour garder sa famille unie et la protéger, malgré un mari souvent absent… Mais qui sera-t-elle prête à sacrifier pour survivre ? Son compagnon, son bébé, son père ou elle-même ? Une histoire, plusieurs déroulements et différentes fins.

Par les producteurs de The Complex et Five dates.

Co-développé par le studio qui se cache derrière Maid of Sker.

Avec Julie Dray (Avenue 5) et Colin Salmon (Resident Evil, Mortal Engines).

Un film interactif, réalisé en temps réel et tourné à distance pendant le confinement.

Mongoose Rodeo a lancé cette semaine une campagne Kickstarter (ici) pour Crowsworn, un jeu Metroidvania dessiné à la main. Près de 300 000 dollars ont été récoltés (contre un objectif de 100 000 dollars), et il reste encore plusieurs semaines. Mongoose Rodeo précise que Crowsworn est prévu pour une console Nintendo. On ne sait pas si cela signifie Nintendo Switch ou une future console: “Comme le portage peut être un processus lourd et fastidieux, et que nous sommes entre deux générations de consoles, nous ne pouvons pas encore confirmer la liste finale des plateformes ou garantir qu’il sortira sur toutes les plateformes simultanément”, a déclaré le développeur. “Si la sortie est échelonnée, notre objectif est de nous assurer que les backers recevront leur copie du jeu dès qu’il sera disponible sur la plateforme de leur choix, plutôt que d’attendre que le jeu soit disponible sur toutes.”

Et on termine avec Arcade Archives Darwin 4078 qui sorte demain sur Nintendo Switch pour 6.99€ / £6.29 / $7.99 / 838 Yens. Darwin 4078 fut développé et publié à l’origine par Data East sur Arcade en 1986 au Japon.