Labyrinth City: Pierre the Maze Detective est disponible sur Nintendo Switch

Le jeune détective poursuit l’infâme Mr X dans de sublimes décors qui fourmillent de détails sur Switch et PC, et bientôt sur mobile –

Le 15 juillet 2021 – L’éditeur Pixmain et le studio d’animation et de développement indépendant Darjeeling annoncent aujourd’hui la sortie de leur jeu d’aventure récompensé Labyrinth City: Pierre the Maze Detective sur Nintendo Switch, suite à sa sortie sur PC en juin dernier. Le jeu se base sur la bande-dessinée à succès Pierre the Maze Detective sortie de l’imagination du japonais Hirofumi Kamigaki, et du studio d’illustration IC4DESIGN. Les joueurs incarnent le jeune détective Pierre alors qu’il explore les mondes fouillés et colorés à la poursuite de l’insaisissable Mr X.

Cette nouvelle bande-annonce de la version Nintendo Switch offre un aperçu du voyage captivant de Pierre :

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective est disponible sur Steam et Nintendo Switch au prix de 11,99 €. Il arrivera sur Android et iOS plus tard dans l’année 2021.