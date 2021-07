La démo de Greak: Memories of Azur arrive aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch

Greak: Memories of Azur est un jeu solo en side-scrolling aux animations dessinées à la main. Vous y incarnez trois enfants nommés Greak, Adara et Raydel, que vous guiderez à travers les terres d’Azur. Contrôlez chacun d’eux à tour de rôle, et utilisez leurs compétences uniques pour échapper à l’invasion Urlag.

Le personnage principal se nomme Greak, qui est le plus jeune frère de cette famille. Il appartient à la race magique des Courines, qui subissent actuellement l’invasion d’une faction ennemie nommée Urlag. Cette guerre dure depuis bien longtemps, et les Courines ont commencé à fuir leur propre pays. Greak cherche alors à retrouver son frère (Raydel) et sa sœur (Adara), pour ensuite s’enfuir d’Azur en construisant un dirigeable pièce par pièce. Au cours de votre périple, vous retrouverez chaque frère et sœur dans différents scénarios. Ils rejoindront alors votre aventure, et vous aideront à progresser dans le jeu.