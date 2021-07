Two Point Hospital passe à la vitesse supérieure avec un événement Sonic the Hedgehog !

– La santé à 100 à l’heure : des costumes gratuits à l’effigie de Sonic, Amy, Knuckles et Tails et des objets pour tout le monde ! –

Londres, le 30 juillet 2021 – SEGA® Europe Ltd. et Two Point Studios™ Ltd. sont fiers d’annoncer l’événement collaboratif du millénaire : la comète indomptable Sonic the Hedgehog™ et la force tranquille Two Point Hospital™ se télescopent dans une explosion de costumes, d’objets en tout genre et de joie ! Pour fêter les 30 ans de Sonic, les joueurs peuvent profiter gratuitement d’un grand nombre de surprises liées au hérisson bleu de SEGA dans Two Point Hospital sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Pour l’occasion, Two Point Hospital sera free to play (pendant une durée limitée) et/ou proposé à un tarif réduit sur différentes plateformes :

PC : jouable gratuitement sur Steam du 30 juillet au 2 août. Jeu de base proposé à -75% et tous les DLC proposés jusqu’à 50% de réduction du 30 juillet au 5 août.

: jouable gratuitement sur Steam du 30 juillet au 2 août. Jeu de base proposé à -75% et tous les DLC proposés jusqu’à 50% de réduction du 30 juillet au 5 août. Nintendo Switch : essai gratuit à télécharger sur le Nintendo eShop jusqu’au 3 août. 30% de réduction sur le prix du jeu et de tous ses DLC jusqu’au 8 août.

: essai gratuit à télécharger sur le Nintendo eShop jusqu’au 3 août. 30% de réduction sur le prix du jeu et de tous ses DLC jusqu’au 8 août. Xbox : Gold Free Play Days sur le Xbox Live jusqu’au 1er août. 30% de réduction sur le jeu de base et ses DLC jusqu’au 9 août.

Avec les quatre nouveaux costumes disponibles pour habiller dignement vos forces vives (Sonic, Amy, Knuckles et Tails), veillez à ce que tout le personnel participe à la fête tout en assurant santé et bonheur aux habitants du Two Point County.

Une statue Sonic exceptionnelle, des tapis décoratifs et même un Anneau doré géant : chacun trouvera des objets à son goût pour parer son centre hospitalier des atours les plus rutilants dans le plus pur style de Sonic.

En tant que fans inconditionnels de la petite boule bleue supersonique (et après avoir intégré une borne d’arcade Sonic dans le jeu !), les équipes de Two Point Studios ne pouvaient pas laisser filer l’opportunité de fêter les 30 ans du hérisson le plus cool de la planète jeux vidéo.

« Pour nous, mettre un peu de la magie Sonic dans notre univers est un rêve qui se réalise. Avec les réductions et les essais gratuits, le moment est vraiment idéal pour découvrir Two Point Hospital » déclare Gary Carr, le Studio Director de Two Point Studios.