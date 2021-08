Apex Legends – Émergence présente la bande-annonce de son Passe de Combat et ses notes de patch

Le 2 août 2021 – Apex Legends – Émergence sera disponible demain, le 3 août, avec la nouvelle Légende Seer, la mitrailleuse Rampage, les Arènes classées, une mise à jour de la carte Bord du Monde et bien plus encore. Le Passe de Combat de Émergence offrira plus de récompenses que jamais, rendant les Légendes encore plus spectaculaires et permettant notamment aux joueurs de déployer leurs ailes en tant que Valkyrie dans son skin « Évolution aérienne » ou de briller de mille feux avec le skin « Sommité biotique » d’Horizon. Des packs musicaux, des écrans de chargement, des emotes de chute libre et de position debout ainsi que des répliques permettront également aux joueurs de personnaliser encore plus leur expérience.

Découvrez un aperçu de tous les nouveaux skins et styles qui attendent les joueurs dans la bande-annonce du Passe de Combat d’Apex Legends – Émergence :

Respawn Entertainment a également publié aujourd’hui un article de blog soulignant les changements à venir dans Apex Legends – Émergence, disponible sur le site officiel d’Apex Legends ici. Vous pouvez également consulter ci-dessous les détails de cette toute nouvelle Légende qui peut changer le cours du jeu. Elle sera accompagnée d’une nouvelle arme, des mises à jour de la carte et d’autres nouveautés :

La nouvelle Légende, Seer : Avec ses micro drones et son œil d’artiste, Seer repère toutes les occasions manquées par les autres Légendes et les saisit de la plus belle des manières. Avec l’arrivée de Seer, dix-huitième Légende à rejoindre les Jeux Apex, le nombre total de Légendes a plus que doublé depuis le lancement du jeu, apportant un ensemble de capacités totalement uniques dans l’arène.

Passif – Heartseeker : Visualisez les battements de cœur des ennemis proches lorsque vous visez pour obtenir un indice sur leur localisation.

Capacité Tactique – Centre de l’attention : Invoquez des micro drones pour déclencher une explosion retardée qui traverse les murs. Cette explosion révèle la position des ennemis (et leur barre de vie !) et interrompt leurs actions.

Capacité Ultime – Exhibit : Créez une sphère de micro drones qui vous permet de détecter les ennemis qui se déplacent rapidement ou qui tirent dans cette zone.

Classe Passive – Reconnaissance : Scannez les balises topographiques pour révéler l’emplacement du prochain cercle.

Mise à jour pour la carte Bord du Monde : Après des mois d’exploitation minière agressive par le Moissonneur sur Bord du Monde, la terre est surexploitée, surchargée et poussée dans ses retranchements. Hammond se démène pour contenir les dégâts qu’ils ont causés à l’aide de machines contrôlant la météo : le Climatiseur refroidit rapidement les environs à des températures inférieures à zéro, et un Siphon de lave stabilise la caldera.

La nouvelle arme – Rampage : La dernière création de Rampart entre en scène. La mitrailleuse Rampage offre une option à munitions lourdes très puissantes et excelle dans les combats à mi-distance. Son chargeur spécial lui permet d’utiliser une grenade thermique pour augmenter la vitesse de tir.

Arènes classées : Avec le lancement d’Émergence, Respawn introduit les arènes classées. Les joueurs commencent par 10 matchs de placement dans lesquels leur performance détermine leur EM (évaluation du matchmaking) et rang de départ. Le mode Arènes propose des combats en face à face entre deux équipes de trois personnes, l’attribution des points de classement est donc plus simple que dans le Battle Royale à 20 équipes.

De nouvelles zones à conquérir : La rotation de la carte du mode Arènes bénéficie d’un nouveau rafraîchissement avec trois nouveaux points d’intérêt qui seront en rotation tout au long de la saison dont Flanc de Colline, Dôme et Oasis. Avec maintenant plus de 10 cartes disponibles dans la rotation continue de trois cartes, le mode Arènes continue d’évoluer.

Apex Legends – Émergence sera disponible demain, le 3 août sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, et PC via Origin and Steam.