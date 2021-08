PICROSS S MEGA DRIVE & Master System edition (Nintendo Switch) – Le test

Un an après son annonce et avec un retard important de neuf mois, Picross S Mega Drive & Master System Edition (également connu sous le nom Picross S Genesis & Master System Edition) arrive enfin sur nos Nintendo Switch. Sortir de la routine presque insultante de la série de Picross S avec une version hommage à la seule console de Sega qui a essayé de faire illusion dans les charts, c’est une idée aussi originale qu’intéressante.

On ne va pas se mentir, Picross S Mega Drive & Master System Edition est le même que Picross S6, qui était le même que Picross S5, dans ses mécaniques et dans la globalité de son contenu. On aura donc la même fainéantise que les développeurs : notre test sera tout aussi identique aux autres.

Qu’est-ce que c’est ?

Tout d’abord, Picross en est à sa sixième itération simple, par la société Jupiter qui est maintenant spécialisée dans le Picross. Quand je parle d’itération simple c’est que sur Switch nous avons eu droit à deux variantes en plus de la série « Picross S », nous avons eu « Kemono Friends Picross » en collaboration avec la franchise Kemono Friends (franchise populaire au japon) mais aussi « Picross Lord of The Nazarick » en collaboration avec le manga/anime Overlord. Chaque nouveau jeu apporte son lot de nouvelles grilles et parfois aussi de nouveaux modes.

Picross S Mega Drive & Master System Edition s’inscrit donc dans les versions dites « en collaboration ».

Maintenant que la présentation est faite, parlons du système de jeu. En quoi consiste un Picross ? Un Picross aussi connu sous le nom de nonogram, logigraphe ou encore logimage est un jeu de réflexion solitaire (tout comme le Sudoku) basé sur la complétion d’une grille afin de former une image. Les grilles sont de formes de plus en plus complexes, 5×5, 10×10, 15×10, jusqu’à 30×30 !

À côté de chaque ligne et de chaque colonne vous aurez des chiffres, ces chiffres vont représenter le nombre de cases qui devront être noircies d’affilée, il faut toujours un espace vide entre chaque série de cases noires. Par exemple, sur une ligne de cinq cases, j’ai comme indices 3 et 1, je vais donc devoir colorier les trois premières cases, en laisser une vide et colorier la dernière.

Bien évidemment c’est rarement aussi simple, il faut alors entrer dans des calculs et de la réflexion : si on reprend un exemple de cinq cases, avec comme indice seulement 3, je sais que ma troisième case sera obligatoirement noircie (vu que si je prends depuis la droite ou la gauche en comptant trois cases, celle du milieu sera obligatoirement noircie). Cependant je ne peux pas compléter le reste avec seulement cette information, je vais donc devoir regarder mes cases verticales et ainsi de suite. Nous allons donc jongler entre les lignes horizontales et verticales en permanence.

Il y a quoi dans ce Picross S Mega Drive & Master System Edition ?

Eh bien Picross S Mega Drive & Master System Edition n’apporte finalement rien de réellement nouveau à la saga au niveau du gameplay et des options. Ici aucun nouveau mode, mais beaucoup de nouvelles grilles ! Il y a trois cents puzzles pour Picross et Mega Picross, cent-cinquante puzzles pour Clip Picross et trente puzzles pour Color Picross. Cela fait quatre cent quatre-vingts puzzles au total. L’ensemble des puzzles est basé sur cinquante-neuf jeux Sega, le tout pour 9,99 €.

Le mode Picross est donc le mode classique : vous aurez cent cinquante puzzles à résoudre allant du facile 5×5 au plus difficile 20×15. Terminer des puzzles dans ce mode vous débloquera des parties de Puzzle Clips sur lesquelles nous reviendrons plus tard.

Le mode Mega Picross est plus difficile que le mode classique ; vous aurez là encore cent cinquante nouveaux Picross à résoudre, mais cette fois-ci les règles sont plus complexes, vous n’aurez pas un indice pour une colonne/ligne mais parfois pour deux d’un coup, par exemple si l’indice 7 apparaît sur deux lignes il faut alors que 7 cases soient grisées à la suite sans casser la chaîne mais cette fois-ci sur deux lignes et c’est souvent bien plus difficile à déduire !

Le mode Color Picross est apparu dans le précédent Picross et est très rafraîchissant : vous débloquerez ici des gifs et non plus des images (bon, ok la récompense est toujours aussi inutile), cependant nous ne travaillons plus seulement sur des cases à noircir, mais à colorier ! Ici plus besoin de laisser une case vide (sauf si c’est la même couleur d’affilée), les indices sont donnés par couleur et parfois il faut jongler avec cinq couleurs sur la même grille ! Ces grilles vont aussi de 5×5 à 20×15 ! Le challenge est encore plus ardu mais très agréable et nous déboussole un peu dans nos habitudes de comptage.

Le dernier mode est le mode Clip Picross, ce dernier est au final une image géante composée de plein de petits Picross, allant du très petit au très grand, c’est très agréable de voir l’image se dévoiler au fur et à mesure, il faudra jouer au mode Picross pour débloquer les mini-clips à réaliser.

Il n’y a pas de mode extra dans Picross S Mega Drive & Master System Edition. Exit donc les bonus si on a d’autres jeux Picross S sur la console, ou les grilles 30×30 pour cette version.

Et si je ne connais pas Picross ?

Si vous ne connaissez pas le jeu vous avez toute une série de tutoriels très bien réalisés à l’intérieur du jeu, ils vont vous expliquer chaque mode de jeu, chaque technique, bref tout pour devenir le plus grand Picrosseur !

De plus le jeu vous permet aussi de jouer avec des aides ou non : vous pouvez activer un mode qui vous indiquera dans quelle ligne vous pouvez deviner au moins une case à remplir, ce qui est parfois très utile.

Il y a aussi la roulette au départ d’un Picross, cette roulette vous permet de remplir aléatoirement quelques cases ce qui va clairement vous donner un point de départ plus accessible qu’une grille vide. L’autre option est la correction des erreurs, si vous noircissez par inadvertance une case alors qu’elle doit rester blanche, alors une auto-correction s’enclenche.

Ces aides vous feront perdre le statut de « sans aide » qui équivaut à un score parfait, mais ce n’est pas grave : on peut réessayer plus tard pour améliorer notre temps ou justement se passer d’aide.

Il est possible aussi (quand on reste appuyé sur R) de compter le nombre de cases (très pratique), mais également avec X de faire une annotation sur une case, dans le cas où vous avez un doute et que vous ne voulez pas vraiment valider cette case.

Point important : toujours pas de tactile disponible, mais le jeu est très accessible à la croix ou au joystick,

Tout est parfait ?

Eh bien j’ai envie de dire … si on aime le Picross … oui ! Si vous êtes totalement hermétique au genre ça ne vous fera pas changer d’avis. Il est on ne peut plus classique.

La musique est agréable et semble être l’un des points fort de cette version, puisque ce sont des musiques qui utilisent des thèmes de la MegaDrive. Une grille vous prendra entre deux et cinq minutes, parfois plus de quinze minutes. Cela permet de faire une petite partie dans les transports en commun par exemple et on se surprend à en enchaîner plein et passer plus d’une heure sur le jeu sans s’en rendre compte.