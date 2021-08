Une nouvelle vidéo de gameplay sur le Million Dollar Highway se dévoile dans RiMS Racing !

Lesquin, le 5 août 2021 – NACON et RaceWard Studio sont heureux de dévoiler une nouvelle vidéo de gameplay du jeu RiMS Racing, un concept inédit de simulation de moto, disponible le 19 août prochain sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Le nouveau trailer révèle des images inédites d’une course sur la célèbre route du Million Dollar Highway. Au cœur des Rocheuses du Colorado, cette route de 520 km grimpe à plus de 3 000 mètres et est parsemée de virages serrés, entre falaises vertigineuses et plateaux alpins majestueux, dans des paysages à couper le souffle. Route iconique des Etats-Unis, elle est réputée très difficile et challengera n’importe quel motard chevronné !

Parallèlement à la nouvelle vidéo de gameplay, le troisième épisode de la série de documentaires sur RiMS Racing est disponible. Le nouvel épisode met l’accent sur la quantité de détails apportés dans le jeu et met également en lumière la collaboration du studio avec Pirelli et Brembo pour garantir aux joueurs une simulation aussi réaliste que possible.

RaceWard et NACON vous donnent rendez-vous tous les jeudis à 15h pour une nouvelle vidéo du journal des développeurs de RiMS Racing.

RiMS Racing sera disponible le 19 août 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.