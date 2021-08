NeoGeo Pocket Color Selection Vol.1 (Nintendo Switch) – Le test

La NeoGeo Pocket, console portable de SNK, a permis à la fin du précédent millénaire de s’emparer de jeux emblématiques comme King of Fighters, Metal Slug ou Samurai Shodown en version portable. Son faible succès a favorisé l’ascension de la Neo-Geo Pocket Color, qui, contrairement à la Pocket, a été commercialisée en Europe et aux États-Unis d’Amérique en 1999. Vendue à plus de 2 millions d’exemplaires à travers le monde, elle a été un succès peu probant, notamment face à la mainmise de Nintendo sur le marché de la console portable. Pour autant, la NPC a permis de mettre en lumière des productions emblématiques de la firme nippone, au point de sortir une compilation, qui s’illustre désormais sur Nintendo Switch.

Dix jeux inégaux

Les dix jeux proposés demeurent des productions importantes sur la console portable de SNK. Ils ont chacun rencontré un certain succès, participant à la renommée de SNK. C’est ainsi que, sur les dix jeux, six sont à la gloire du jeu de combat, parmi lesquels se trouvent The Last Blade : Beyond the Destiny, Fatal Fury First Contact, SNK Gal’s Fighters, Samurai Shodown ! 2, SNK vs Capcom : The Match of the Millenium et King of Fighters R-2. Chaque production se ressemble à peu près, d’autant que les caractéristiques techniques ne permettent pas de sublimer, dans les temps actuels, les graphismes. Néanmoins, chacun a un certain cachet esthétique, et les particularités de chaque production nécessitent de s’adapter au gameplay de chacun.

Les Metal Slug sont également présents dans la collection. Néanmoins, leur adaptation sur la console originelle n’était pas très bonne en leur temps ; la faute à un framerate à la ramasse. Le problème est toujours de taille dans la collection, au point de devenir très rapidement désagréable. Il est pourtant désolant de constater cet échec, d’autant que les graphismes demeurent de très bonne facture pour une console portable de la fin des années 1990. Pour les amateurs de la saga et des run and gun nerveux, Metal Slug : 2nd Mission est plus largement conseillé, car le premier opus est bourré de lourdeurs et de phases répétitives.

Des jeux plus moyens accompagnent la collection, à l’instar de Dark Arms : Beast Buster, dont le concept lasse quasiment immédiatement. Il est amplement conseillé aux adorateurs du jeu initial de se tourner vers la collection pour refaire ce jeu ; ayant malheureusement drôlement vieilli, il n’est pas spécialement intéressant pour s’imprégner des jeux d’action de l’ère portable des années 1990

La collection est accompagnée par un jeu de golf, Big Tournament Golf. Ni mémorable ni ridicule, la production est très correcte pour une console portable des années 1990, et son contenu propose des sessions de golf relativement intéressantes ; à condition de patienter et d’apprécier les spécificités du jeu de golf de l’époque. Encore une fois, il s’agit d’un jeu idéal pour les nostalgiques d’une époque révolue, mais dont le plaisir immédiat demeure l’un des fondements de l’esprit ludique présenté à travers les productions de la console de SNK.

Une adaptation idéale pour la Switch

Que ce soit en dockée ou en portable, la collection est très correcte. La possibilité de jouer à deux permet de diversifier la session de jeu. L’interface du menu principal est fonctionnelle, permettant de choisir le jeu et d’utiliser un filtre graphique spécifique : rien de révolutionnaire certes, mais la proposition est à prendre ! En parallèle, le jeu sélectionné peut être lancé soit en langue anglaise, soit en langue japonaise ; avis aux fétiches des versions originales, l’intérêt est réel.