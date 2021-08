Toy Soldiers HD ramènera les joueurs en enfance le 9 septembre

Les petits soldats en plastique débarqueront sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Accelerate Games et Signal Studios, éditeur et développeur respectifs de Toy Soldiers HD, ont le plaisir d’annoncer que la version remaniée et améliorée du jeu d’action et de stratégie sera disponible le 9 septembre en téléchargement sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.

Sorti à l’origine en 2010, la nouvelle version du jeu indépendant à succès comprendra un gameplay solo et multijoueur révisé, du nouveau contenu, des graphismes HD (d’où le titre !), une caméra et un sound design améliorés ainsi que tous les DLC précédemment sortis.

Le jeu Toy Soldiers original fait partie des titres XBLA les plus appréciés, avec des millions d’unités vendues. Aux D.I.C.E. Awards de 2011, il était nominé pour le titre du meilleur jeu de simulation aux côtés des jeux AAA Starcraft 2, Civilization V, Dawn of War II et Supreme Commander II.

Le gameplay du jeu conserve son originalité. Le joueur contrôle l’une des deux armées composées de plus de 50 jouets sur le thème de la Première Guerre Mondiale, au sein d’un diorama installé dans différents lieux tels qu’une chambre ou une bibliothèque. Comme pour de nombreux titres de Tower Defense, le joueur doit construire ses défenses de façon stratégique tout en préparant ses contre-attaques.

À la différence d’autres Tower Defense, Toy Soldiers HD permet au joueur de batailler avec une perspective stratégique en vue du dessus, ou de prendre l’action en main à la première personne. Il peut ainsi observer sa stratégie se dérouler ou chausser les bottes d’un fantassin et courir à travers le champ de bataille tout en réduisant ses ennemis en cendres à l’aide d’un lance-flammes. Ou s’il préfère, cavaler à dos de cheval et charger la tête de son adversaire, piloter un bombardier et trouer le terrain à coups d’obus, mitrailler le camp ennemi du haut d’un biplan…

Toy Soldiers HD rendra les joueurs nostalgiques de leur enfance avec ses petits soldats et véhicules en plastique, qui prendront vie au travers d’animations et de sons de la Première Guerre Mondiale. Toy Soldiers HD combinera stratégie militaire et action FPS, vue à la première et à la troisième personne et gameplay solo et multijoueur le 9 septembre sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch ainsi que sur Steam.