Tales of Vesperia Definitive Edition a nécessité 3 ans de développement

Des nouvelles informations ont émergé aujourd’hui concernant le développement de Bandai Namco et Namco Tales Studio, Tales of Vesperia : Definitive Edition.

Le projet a nécessité trois ans de développement, ce qui inclut les différentes sorties sur console et la localisation. Le jeu original Tales of Vesperia est sorti sur la Xbox 360 en 2007 et un portage amélioré est sorti sur la PlayStation au Japon en 2009. L’édition définitive de Tales of Vesperia est sortie en 2019 sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 et PC et s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires, ce qui en fait un jeu rentable comme l’annonce aussi Bandai Namco.