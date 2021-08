La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Embr, Spacebase Startopia, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Murder Diaries – 7.8GB

Spacebase Startopia – 6.3GB

Apsulov: End of Gods – 5.3GB

Embr – 3.2GB

Melty Blood: Type Lumina – 2.2GB

MiniGolf Tour – 2.1GB

Lamentum – 1.8GB

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites – 1.2GB

Galaxy Squad – 1.1GB

Farmers Co-op: Out of This World – 910MB

From Earth To Heaven – 899MB

Golf Club Wasteland – 867MB

Armed Emeth – 530MB

Match 3 Adventure Collection – 515MB

Extreme Car Driver – 448MB

Funny Farm Animal Jigsaw Puzzle Game for Kids and Toddlers – 273MB

Animal Puzzle – Preschool Learning Game for Kids and Toddlers – 172MB

A Good Snowman is Hard to Build – 168MB

Angel’s Punishment – 94MB

Endless Puzzle Fun Collection – 69MB

Block Puzzle – 61MB

Virtuous Western – 37MB