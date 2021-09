25 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

The friends of Ringo Ishikawa

On commence avec Armed Emeth qui sort aujourd’hui sur Nintendo Switch: Armed Emeth pour 14,99 €.

Valess, un garçon qui gagne sa vie dans une communauté de vagabonds, rencontre soudainement Lock, un golem autonome. Alors qu’il découvre que le chef d’une organisation criminelle a une énorme prime sur sa tête, Vless reçoit un golem de Lock et décide de le rejoindre dans une aventure dans l’inconnu où de nombreuses primes l’attendent. Ainsi commence leur voyage de sable et d’huile à travers plusieurs continents ! En plus de l’équipement de golem évolutif, il existe également des Pierres d’Edea imprégnées de force vitale, de compétences passives spécialisées et de munitions spéciales pour diverses circonstances. Visite les Centres de primes pour des informations sur les criminels et les monstres actifs, y compris leurs récompenses, leurs emplacements et leurs caractéristiques spéciales. Visite chaque commune et remporte autant de primes que possible pour trouver gloire et fortune !

Annoncé en avril dernier, Sol Cresta est le prochain jeu de PlatinumGames et la suite de Moon Cresta et Terra Cresta (des jeux de tir à défilement vertical des années 80). Lors d’un panel au BitSummit The 8th Bit, il a été annoncé que le jeu sortira le 9 décembre dans le monde entier. Il sera disponible exclusivement sur le Nintendo eShop, et coûtera 3 980 yens + taxes. Il a également été annoncé que le jeu bénéficierait de quelques DLC. Le même jour que le jeu lui-même, le » Dramatic DLC » (c’est son nom !) sortira. Le prix sera annoncé à une date ultérieure.

Soup Raiders est annoncé sur Nintendo Switch:

Cursed to Golf est annoncé pour 2022.



Cursed to Golf est un jeu où chaque coup compte. Échappez-vous du Purgatoire golfique pour devenir une légende du golf. Avec des obstacles déments, des améliorations surnaturelles et une rejouabilité énorme, réussirez-vous à revenir à la vie, ou serez-vous obligé de jouer au golf pour l’éternité ? Vous incarnez le Golfeur maudit. Un accident improbable vous a fauché juste au moment où vous alliez porter le put de la victoire dans un tournoi international ! La légende raconte que terminer les parcours sournois du Purgatoire golfique vous rendra la vie et, surtout, le trophée que vous étiez sur le point de gagner. Chaque parcours est dirigé par un Caddy légendaire qui vous enseignera l’art mystique du golf pour vous aider à avancer dans votre quête de rédemption et de renaissance. Cursed to Golf est une réinterprétation à la fois du jeu vidéo de golf et du roguelike. Réussissez un trou dans le nombre de coups prédéfinis (PAR) ou la malédiction vous ramènera au début du parcours ! Pour compliquer les choses, ces parcours n’ont pas juste des bunkers ou des endroits difficiles, mais sont aussi remplis d’obstacles loufoques comme des ventilateurs à propulsion, des pics, des caisses de TNT, des téléporteurs et plus encore. Tout est possible dans cette version folle du sport ! Être condamné à jouer au golf pour l’éternité dans le Purgatoire golfique a aussi de bons côtés ! Utilisez la vue birdie pour avoir un aperçu du parcours entier et voir quelles épreuves vous attendent. Vous vous rapprochez un peu trop vite du par ? Heureusement, des Idoles du coup en or ou en argent sont réparties entre les trous. Les casser d’un moulinet cinématique vous redonnera des coups. Les cartes As renverseront la tendance en votre faveur, utilisant vos pouvoirs surnaturels pour manipuler le jeu de façons incroyables. Mulligans, coups-mitraillettes, demi-tours ou balles-fusées ne sont que quelques-unes des plus de 20 cartes que vous avez dans la manche pour inverser le cours d’une partie !

The Serpent Rogueest annoncé sur Nintendo Switch.

Virtuous Western sortira le 23 septembre sur Nintendo Switch pour 4€99.

Bienvenue au Far West, où la population a pris l’habitude de se faire justice elle-même ! Un gang de hors-la-loi arrive en ville et vole le cheval préféré de notre héros. Utilisez votre fidèle revolver pour descendre vos ennemis, ou trouvez d’autres moyens d’utiliser l’environnement à votre avantage. Faites tomber des objets, déclenchez des explosions et manipulez vos ennemis pour qu’ils s’entre-tuent ! Sautez, esquivez et récupérez des balles. Prouvez que vous êtes le plus redoutable des bandits armés du Far West !

Xenocider soritra sur Nintendo Switch en 2022.

Xenocider est rail shooter à la troisième personne inspiré des jeux d’arcade d’autrefois et au style 32 bits résolument rétro ! Plongez dans la bataille, sautez, esquivez et visez les hordes d’ennemis qui tentent de mettre fin à la mission d’extermination de Xara. Vous incarnez Xara, une cyborg originaire d’une planète lointaine transformée en arme ultime de destruction massive grâce à sa force et à sa vitesse surhumaines, et à ses capacités de combat dans les environnements les plus extrêmes. Semez le chaos dans des mondes sauvages et corrompus pour y éradiquer toute vie, et éliminez des boss menaçants pour réduire la planète en cendres. Xenocider est rail shooter à la troisième personne inspiré des jeux d’arcade d’autrefois et au style 32 bits résolument rétro ! Plongez dans la bataille, sautez, esquivez et visez les hordes d’ennemis qui tentent de mettre fin à la mission d’extermination de Xara. Personnalisez les capacités de votre personnage entre les niveaux en utilisant différents « Xenopods » pour flotter à ses côtés et améliorer sa puissance de feu ! Cette version remasterisée de Xenocider se caractérise par des graphismes low-poly au style rétro associés à de nouveaux effets lumineux et à des textures de qualité exceptionnelle : des conditions idéales pour découvrir ce classique culte bourré d’action !

The Kids We Were Complete Edition sortira le printemps prochain partout dans le monde.

Peripeteia est annoncé sur Nintendo Switch.

The Misanthropic Girl est aussi annoncé sur la console hybride de Nintnedo.

The Last Friend sortira le 30 septembre sur Nintendo Switch via l’eShop.

Marre des jeux de bagarre ou de défense qui ne cassent pas trois pattes à un canard ? Alors rejoignez Alpha et T. Juan pour une aventure dynamique dans laquelle vous affrontez des hordes de méchants et leurs boss et sauvez tous les toutous ! Dans un monde devenu un énième futur post-apocalyptique où l’humanité est distraite par le chaos, la destruction, des mutants rampants et un truc appelé « survivre », quelque chose d’encore plus sinistre se trame… Les toutous du monde entier disparaissent ! C’est là qu’arrive Alpha (vous), qui a perdu son meilleur ami canin à un très jeune âge… En voyageant à travers les terres désolées, il surprend des mutants malveillants kidnappant un chiot perdu ! Durant cette bataille, il découvre qu’il est capable de comprendre ce que dit le chiot nommé T. Juan !

Lovekami -Healing Harem- sortira le 9 septembre pour 13,99 €.

Plus les choses semblent identiques, plus elles sont en fait différentes… Ce sont d’étranges petites histoires de déesses amoureuses. Elles se sont déroulées à une époque où les dieux et les hommes vivaient en étroite proximité, six ans après la descente des dieux sur Terre. Notre histoire se déroule à Kamimori City, une communauté située au fin fond des montagnes et connue de certains pour une chose : la région est protégée par une déesse maudite. Les déesses maudites sont connues pour répandre le malheur, mais Kamimori City est protégée par l’une d’entre elles. Akira Manase a hérité d’un sanctuaire à Kamimori City, et passe ses journées à écouter les problèmes de la déesse. Un jour, il a aidé une des déesses maudites, Yukari, et elle est tombée follement amoureuse de lui, lui proposant presque immédiatement le mariage. « S’il te plaît, fais de moi ta femme ! » Cependant, d’autres déesses que Yukari étaient également amoureuses d’Akira, et elles avaient l’intention de revendiquer leur droit. Alors que les déesses se disputent sa main, Akira passe ses journées à les aider à résoudre leurs problèmes.

NeverAwake est annoncé sur Nintendo Switch.

Centipede: Recharged sortira le 29 septembre.

Explosez des insectes et chassez les records dans cette refonte splendide d’un grand classique rétro, tout en vous balançant au rythme de la musique trépidante d’origine de Megan McDuffee. Jouez en solo ou à deux en coop local pour affronter 30 défis uniques ou le mode Arcade sans fin. Le jeu d’arcade originel de carnage d’insectes est de retour ! Centipede: Recharged a été repensé pour un gameplay moderne, des graphismes attrayants adaptés aux écrans d’aujourd’hui, un affichage en 16:9, et une bande originale créée par Megan McDuffee, la compositrice de musiques de jeux vidéo primée. Visez un record dans le mode Arcade à l’ancienne et frimez lorsque votre nom s’affichera en haut du classement. Ou mettez votre talent à l’épreuve et classez-vous dans l’un des 30 défis aussi créatifs qu’intenses, qui offrent une approche du jeu inédite et palpitante. Une dizaine de nouveaux bonus vous donneront l’avantage en vous conférant la possibilité de tout faire exploser à l’écran, de manier un canon électrique ou même de ralentir le temps. Tous les modes et niveaux sont jouables en mode coop local avec un ami.

Slumhack annoncé sur Nintendo Switch.

Demon Gaze Extra a été précédemment annoncé pour la Switch au Japon, mais il n’y avait aucun mot sur une sortie chez njous. Cela change aujourd’hui puisque Clouded Leopard Entertainment, en partenariat avec Kadokoawa Games, a annoncé que le RPG de donjon sortira en Amérique du Nord, en Europe et en Asie le 9 décembre.

Chikaro sortira sur Nintendo Switch.

Crystal Story: Dawn of Dusk annoncé sur Nintendo Switch

Fading Afternoondevrait sortir en septembre 2022 sur Nintendo Switch, par les dev de The Friends of Ringo Ishikawa.

Grand Exile est confirmé sur la console hybride de Nintendo.

The Legend of Tianding sortira le 27 octobre prochain sur Nintendo Switch.

Une version Nintendo Switch de Kokopa’s Atlas est aussi prévue.

Labyrinth Legend sortira au printemps prochain sur Nintendo Switch.

Shadow Corridor sortira lui le mois prochain chez nous, le 26 octobre.

Et on termine ce soir avec Sir, You Are Being Hunted: Reinvented Edition qui sortira sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch en février prochain.