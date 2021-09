Top des ventes sur l’eShop Nintendo Switch aux États-Unis

Je vous propose de découvrir le classement des ventes de la semaine eShop de la Nintendo Switch sur le sol américain d’après le classement fourni par l’eShop lui-même.

All Games

1. Minecraft

2. Among Us

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Quake

5. Stardew Valley

6. Super Smash Bros. Ultimate

7. Cooking Simulator

8. Zelda: Skyward Sword HD

9. Animal Crossing: New Horizons

10. No More Heroes 3

11. Slime Rancher

12. Thief Simulator

13. Spelunky 2

14. Mario Golf: Super Rush

15. Pico Park

16. Super Mario Party

17. LEGO Harry Potter Collection

18. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

19. The Elder Scrolls V: Skyrim

20. Just Dance 2021

21. Pokemon Sword

22. Zelda: Breath of the Wild

23. Hades

24. Monopoly

25. Spelunky

26. Road 96

27. WarioWare: Get It Together!

28. Baldo

29. Minecraft Dungeons

30. RollerCoaster Tycoon 3

Download-Only Games

1. Among Us

2. Quake

3. Stardew Valley

4. Cooking Simulator

5. Slime Rancher

6. Thief Simulator

7. Spelunky

8. Pico Park

9. Spelunky

10. Road 9

11. Baldo

12. Minecraft Dungeons

13. RollerCoaster Tycoon 3

14. Islanders

15. Pocket Mini Golf

16. Hungry Shark World

17. Hollow Knight

18. Cuphead

19. Ultimate Fishing Simulator

20. Blasphemous

21. Townscaper

22. Car Mechanic Simulator

23. Tools Up!

24. Human: Fall Flat

25. House Flipper

26. Garden Story

27. The Gardens Between

28. Cattails

29. Jurassic World Evolution

30. Dex