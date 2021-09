Garden Paws (Nintendo Switch) – Le test

Il y a quelques mois, nous découvrions avec beaucoup d’excitation (pour beaucoup d’entre nous en tout cas) le tout dernier opus de la célèbre série Animal Crossing. Les ingrédients y sont toujours les mêmes et la recette fait succès : de la quiétude, des bavardages, quelques menus travaux, de la personnalité, des récoltes en tout genre (beaucoup de récoltes !), et du bricolage à tout va afin de concevoir son petit lopin de terre à la hauteur de ses espérances. Mais attendez… vous ne seriez pas en train de décrire Garden Paws là…?

Nous avons une confidence à vous faire. Chez NT, nous n’avons pas TOUS idolâtré Animal Crossing. Pour diverses raisons. Là n’est pas la question, nous direz-vous à juste titre. Simplement, quelle surprise de plonger bien plus rapidement dans cette aventure que sur la petite île de Tom Nook… En effet, avec des ressemblances notables, mais aussi et surtout des distinctions qui font mouche (ou papillon !), ce soft a su nous retenir des heures et des heures, suspendus à la manette. Venez, nous vous racontons tout cela !

Ce petit chemin… qui sent la marguerite !

Au début, il y a vous. Vous, vous êtes un petit personnage aux allures animalières sans équivoque. Que vous soyez team chien, team chat, team oiseau, team cheval ou même team ours ou dragon, vous trouverez forcément votre animal totem dans le florilège de propositions plutôt très correctes, avec une multitude de personnalisations du visage. Pour ne rien vous cacher, nous avons déjà passé 10 minutes à choisir notre petit personnage ! Si vous avez du mal à vous décider, point d’inquiétude… il est parfaitement possible de changer du tout au tout d’un simple clic de manette à tout moment du jeu !

L’aventure se déroule en ligne ou hors ligne. Un aspect ô combien appréciable pour tous celles et ceux qui baladent leur Switch partout, qui apprécient notamment de jouer pendant leurs longs trajets en train ou dans tout autre espace sans réseau. Vous ne serez pas laissé pour compte et pourrez poursuivre votre partie comme bon vous semble. Ô joie. Malheureusement, nous n’avons guère pu tester les fonctionnalités en ligne lors des modalités de ce test.

Vous arrivez dans une bâtisse de bonne taille, ne disposant pour le moment que d’un lit (le minimum syndical, assurément) qui vous permettra de clôturer la journée tout en vous reposant comme il se doit. La sauvegarde y est alors automatique, mais sachez qu’il est possible de sauvegarder votre partie en cours directement dans le menu, pratique pour les haltes inopinées en pleine journée.

Votre grand-père vous a légué ses quelques terres et vous voilà à la tête d’une petite bicoque (vide). Tout reste à faire… Fort heureusement vous n’êtes pas seul, les habitants de la ville seront toujours là pour vous prêter main-forte dans vos moindres travaux. La boîte aux lettres sera bien entendu à la porte de votre maison, avec cette petite excitation tous les matins de découvrir si vous avez reçu ou non du courrier (mais si, nous aimons tous cela !).

Ma maison, ma ville, mon domaine

Si la carte peut sembler démesurément grande à votre arrivée, vous apprendrez rapidement à en faire le tour et à repérer les lieux stratégiques. Votre quotidien sera agrémenté de bien des missions, et vous passerez assurément un temps infini à récolter tant et tant de choses. Les bouts de bois jonchent allègrement le sol, les cailloux ne sont pas en reste, les fleurs et les herbes folles complètent le tableau et reviennent chaque jour pour votre plus grand plaisir, entre arbres et arbustes, et même quelques palmiers, que vous serez libre d’arracher, de découper, de taillader. Votre inventaire se remplira vite, et bientôt, vous serez capable de construire une multitude d’objets, parfois d’un intérêt certain, parfois dans l’unique but d’agrémenter votre étalage… Eh oui, il va falloir faire un peu de commerce les amis !

Pour y parvenir, rien de plus facile : une petite table (tout cela sera amélioré au fil de votre partie, n’en doutez guère !) se dresse non loin de votre bicoque. Disposez-y les objets que vous souhaitez vendre… ouvrez la boutique (attention, il y a un créneau horaire !) et… attendez le client. Avec une mignonnerie indéniable, toutes sortes de petits personnages viendront se poster devant votre stand, et ne manqueront pas d’y réaliser leurs emplettes. Guères difficiles en affaires, votre première source de revenus est là !

La boutique, c’est pratique ! Mais la boutique… ce n’est pas systématique !

En effet, vous ne serez guère obligé d’ouvrir le magasin chaque jour, le choix vous revient. Les habitants de l’île peuvent vous y aider, moyennant finances… Les plus riches pourront bientôt se tourner les pouces en entendant les pépettes tomber !

Quoiqu’ils auraient bien tort d’en rester là… En effet, les citadins regorgent de petites missions à vous confier, et leur attachement à la ville ne manque pas de tendresse. Ils y apportent en outre une touche de fantaisie d’une grande fraîcheur avec quelques événements particulièrement appréciables. Citons par exemple cette chasse aux œufs de Pâques, des œufs qui contiennent en leur sein des récompenses très intéressantes…

Comme tout bon jeu inscrit dans cette gamme, le plaisir se décuple au fil de la partie… les capacités s’élargissent, avec un accès à la mine, des rencontres belliqueuses, des constructions toujours plus nombreuses, et des missions qui s’additionnent…! Les journées passent bien rapidement et vous ne saurez bientôt plus où donner de la tête !

Seule petite règle, rester vigilant quant à son énergie. Mais, y compris dans cet aspect souvent rébarbatif, les développeurs ont eu la gentillesse (merci !) de ne pas rendre l’effort punitif… Vous êtes à court d’énergie ? Soit ! Reposez-vous, mangez/buvez le mets de votre choix, ou contentez-vous d’arracher quelques herbes folles… Mais non, vous ne tomberez pas lourdement dans les pommes (ni les cerises), pas même en fin de journée, où un simple retour forcé dans votre lit à minuit est imposé. De quoi vous permettre des escapades nocturnes périlleuses… sans trop vous soucier du retour puisqu’il est automatique !

Que serait une telle aventure sans son lot de petits animaux à s’occuper ? Ces derniers ne sont absolument pas en reste (allons même jusqu’à dire l’inverse !), puisqu’il vous est sans surprise possible d’élever des poules et des vaches, mais quelle surprise de côtoyer des chats, des lapins, des canards, des moutons… et d’autres plus exotiques que nous vous laissons découvrir !

Petites escarmouches

Il fait bon vivre parmi les chats et les lapins… mais quelques petits défauts restent à souligner dans ce monde de quiétude. En effet, commençons par les graphismes qui pourraient ne pas plaire à tout le monde. Parti pris ? Obligation technique ? Le fait est que l’ensemble est assurément mignon mais reste franchement grossier, notamment dans certains décors qui ressemblent plus à de gros blocs disgracieux qu’à une quelconque végétation ou domaine rocailleux. Les personnages, malgré un esthétisme assez simple, restent attachants et mignons, particulièrement colorés. Quel plaisir de les accueillir dans sa boutique ou simplement de les découvrir au gré des rencontres ! Les déambulations sur le territoire restent praticables, mais nous aurions adoré un peu plus de précisions graphiques !

Les musiques, qui s’imbriquent les unes avec les autres au gré de la journée, soulignent simplement la douceur de l’instant. Votre partie se veut douce. Et les développeurs y sont parvenus.

Nous avons en revanche rencontré quelques petits bugs qui, nous l’espérons, pourraient être résolus au gré de futures mises à jour : quelques freezes, et des coups de pioche donnés dans le vide alors que la roche est pourtant bien devant nous. Rien d’affreux.

En revanche, le jeu est totalement en anglais ! Néanmoins, inutile d’être un as de la langue de Shakespeare, si vous vous débrouillez un minimum pour lire quelques articles et échanger quelques paroles, tout ira bien, avec l’aide d’un petit traducteur si besoin pour les quelques mots de vocabulaire récalcitrants. Rien de bien difficile.

Garden Paws est disponible sur l’eshop de la Nintendo Switch au prix de 20,99€.

Le saviez-vous ?

Si vous êtes fans (ouiiiii) de Garden Paws, nous avons encore une bonne nouvelle à vous annoncer… Les développeurs de Bitten Toast Games sont aussi les heureux papas d’un soft qui n’est pas sans rappeler notre chouchou du jour : Potion Paws ! Issu d’un kick starter, nous lui souhaitons un bon et heureux développement !