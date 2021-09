WarioWare: Get It Together débarque en trombe cette semaine sur Nintendo Switch

WarioWare: Get It Together!

Rejoignez Wario et toute sa bande dans ce maxi pêle-mêle de mini-jeux maniaques et multi-joueurs !

8 septembre 2021 – WarioWare: Get It Together! débarque le 10 septembre 2021 sur console Nintendo Switch, et cette fois, les joueurs devront aider Wario et toute sa bande à sortir d’un monde entier de mini-jeux. Pour la première fois dans l’histoire de la série, vous pourrez incarner des personnages différents issus de l’univers de WarioWare, et ce dans une multitude de modes : le Mode Histoire, les Mode Variés – constitués de 10 modes ultrarapides pour un à quatre joueurs – et les défis en ligne. Pour voir le déroulement des mini-jeux loufoques et survoltés, jetez un œil à la bande-annonce WarioWare: Get It Together! – Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch).

Trop impatient(e) ? Connectez-vous au Nintendo eShop et téléchargez la démo gratuite pour avoir, sans plus attendre, un avant-goût du jeu.

Pour la première fois, incarnez non seulement Wario mais aussi le reste de sa joyeuse bande, et tirez profit de leurs aptitudes particulières et absurdes pour relever chaque défi dans des centaines de mini-jeux. Partagez un Joy-Con avec un ami ou utilisez votre propre console Nintendo Switch en mode multi-joueurs local sans fil* pour vous attaquer ensemble au Mode Histoire, ou décidez de déchaîner une joyeuse pagaille dans les bien nommés Modes Variés. Ces derniers constituent un mode « party » compétitif regroupant jusqu’à quatre joueurs ! Vous pourrez même vous lancer dans la course en Mode Wario Cup un défihebdomadaire cyclique basé sur le meilleur score – ou en Mode Classé reposant sur des palmarès en ligne.**

WarioWare: Get It Together! débarque cette semaine sur Nintendo Switch. Pour la première fois dans l’histoire de la série, les joueurs peuvent incarner plusieurs personnages de l’univers WarioWare, et ce dans une multitude de modes de jeux : un mode solo et un mode histoire coopératif, les Modes Variés pour des parties multi-joueurs locales sans fil, le Mode Wario Cup pour des défis hebdomadaires, et le Mode Classé pour des palmarès en ligne. Enfin, une démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop pour découvrir le monde délirant de mini-jeux de Wario et de ses amis.

*Une manette compatible est requise pour chaque joueur dans les modes multi-joueurs. Des accessoires, logiciels et/ou consoles supplémentaires peuvent être nécessaires pour les modes multi-joueurs (vendus séparément).

** Connexion Internet requise. Afin d’utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte Nintendo et accepter les conditions d’utilisation. La politique de confidentialité relative au Compte Nintendo est applicable. Certains services en ligne peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Un jeu en ligne exige un abonnement en ligne payant. De plus d’informations sur la page des conditions d’achat et d’abonnement.