Top des ventes de la semaine au Japon: 21 millions de Nintendo Switch

Voici le top des ventes de la semaine (du 30 août – 5 septembre) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

La semaine 36 a été plutôt calme pour le marché japonais. RAS, sauf la rupture totale de Tsukihime sur Nintendo Switch dont on a déjà parlé.

01./03. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 15.610 / 2.804.231 (+0%)

02./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.592 / 4.025.525 (+5%)

03./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 14.229 / 2.167.282 (+3%)

04./06. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 10.307 / 2.358.861 (-14%)

05./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.697 / 4.407.632 (+14%)

06./02. [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon # <ADV> (Aniplex) {2021.08.26} (¥7.000) – 7.939 / 74.110 (-88%)

07./11. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 7.829 / 872.702 (+6%)

08./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.764 / 4.128.200 (+4%)

09./15. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <ETC> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 5.824 / 788.500 (+8%)

10./14. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.739 / 1.982.289 (+0%)

Cette semaine encore, la Nintendo Switch a un peu baissé mais est restée à un niveau inhabituellement élevé. Elle s’est vendue à 60 942 exemplaires cette semaine. Le 24 septembre, les précommandes pour le modèle OLED vont démarrer au Japon, et nous verrons si cela aura un impact notable sur les ventes. Jusqu’à présent, ce nouveau modèle n’a pas vraiment fait grand-chose aux ventes de la Nintendo Switch, et la demande est même plus forte que prévu pour une console qui en est à sa 5e année sur le marché et qui n’a pas de titres forts pour stimuler les ventes.