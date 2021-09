Warface : la saison Heist est désormais disponible sur consoles

Un nouveau Battle Pass débarque sur PlayStation 4, Xbox One et bientôt sur Nintendo Switch, davantage de contenu arrive prochainement

MY.GAMES et la Team Warface ont le plaisir d’annoncer que la saison Heist est désormais disponible sur PlayStation 4, Xbox One et bientôt sur Nintendo Switch par le biais d’une mise à jour gratuite de Warface. Cette nouvelle saison comprend un Battle Pass, des améliorations techniques et du nouveau contenu dont une carte JcJ, de nouvelles armes et une mission spéciale en coopération qui débutera prochainement.

Heist introduira une nouvelle mission JcE dans laquelle les joueurs incarneront des mercenaires qui tentent de dévaliser le coffre-fort de Blackwood. En duo, ils devront descendre en rappel, s’infiltrer dans une banque et explorer trois niveaux de plus en plus difficiles. Pour parfaire cette ambiance de film d’action, les joueurs devront également affronter la police et les forces spéciales tout au long de la mission.

La saison Heist comprend :

De nouveaux ennemis – Cette fois-ci les joueurs devront affronter la police et les forces spéciales qui tenteront de les empêcher d’accéder au coffre-fort de Blackwood.

De nouvelles armes – Le Big Score est une nouvelle série d’armes avec des dorures qui rappellent les sommes colossales détenues par la banque. Cette série contient six modèles principaux dont une nouvelle arme, le M4 Custom Sniper Carabine, qui dispose d’une puissance de feu et d’une cadence de tir accrues. Cette saison comprend également les gammes Heat et Mechanical ainsi qu’une autre nouvelle arme : le Kalashnikov USA Komrad 12.

De l’équipement – Le nouvel ensemble d’équipement Métamorphe inclut quatre casques et gilets différents, ainsi qu’une paire de gants et des bottes. Il est spécialement conçu pour les mercenaires qui prennent part au braquage et procure la meilleure protection possible face aux balles de la police.

De nouveaux trophées – De nouvelles récompenses sur le thème de la nouvelle mission Heist font également leur apparition : des galons, des marques et des insignes.

Une nouvelle carte JcJ – Le mode Blitz accueille lui aussi une nouveauté : la carte Heist, inspirée de l’opération spéciale du même nom, et située au cœur d’une banque de deux étages dans un gratte-ciel.

