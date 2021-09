La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set – 16.5GB

FIFA 22 Nintendo Switch Legacy Edition – 12.6GB

Between Time: Escape Room – 6.8GB

Titan Chaser – 4.0GB

2weistein – The Curse of the Red Dragon 2 – 4.0GB

S.W.A.N.: Chernobyl Unexplored – 3.3GB

Beyond Enemy Lines – Remastered Edition – 3.0GB

Project Winter – 2.3GB

A Juggler’s Tale – 2.1GB

Fisti-Fluffs – 1.6GB

Tails of Iron – 1.2GB

Squabble – 1.2GB

Elva the Eco Dragon – 1.2GB

MageQuit – 888MB

Chef’s Tail – 885MB

In My Shadow – 807MB

Catlateral Damage: Remeowstered – 721MB

Staxel – 576MB

Poker Pretty Girls Battle: Texas Hold’em – 510MB

Ruin Raiders – 359MB

BARRICADEZ ReVisited – 345MB

TOEM – 306MB

Razion EX – 281MB

Hampuzz – 253MB

Critadel – 248MB

Blind Postman – 234MB

Spectacular Sparky – 218MB

Centipede: Recharged – 194MB

Classic Logical Bundle (4in1) – 169MB

Galactic Invasion – 161MB

Crisis Wing – 121MB

Prehistoric Life Puzzles – 73MB