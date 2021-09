En plus du Bluetooth audio, la dernière mise à jour de la Nintendo Switch boosterait le démarrage des jeux

L’update 13.0.0 de la Nintendo Switch n’en finit plus de faire parler d’elle ! Après l’annonce tant attendue sur support des casques audio Bluetooth (laissant à penser que c’était alors possible dès la sortie de la console), certains utilisateurs ont constaté une amélioration des performances lors du lancement de certains jeux.

C’est en tout cas ce qu’a remonté l’utilisateur @pikuri_ sur Twitter. Néanmoins, cela ne semble pas être une généralité et tous les jeux ne bénéficient pas de ce « gain ».

De notre côté, nous avons par exemple testé avec Dragon Ball Fighter Z (qui est plutôt long à se lancer) et nous sommes à 6 petits bonds avant que le jeu démarre…

Qui plus est, les performances dépendent de différents facteurs… les cartes SD des joueurs n’ayant pas toutes les mêmes capacités/vitesse qui sont aussi un facteur à prendre en compte !

