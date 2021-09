Pokémon Company révèle sa toute récente application pour le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon : le JCC Pokémon Live

Pour la première fois, le JCC Pokémon arrive sur smartphones.

Londres, Royaume-Uni, le 20 septembre 2021 – Aujourd’hui, The Pokémon Company International a révélé sa nouvelle application, le JCC Pokémon Live, qui permettra aux Dresseurs de jouer au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon dans un format numérique. JCC Pokémon Live est une application gratuite qui permettra aux Dresseurs de jouer pour la première fois au Pokémon JCC sur smartphones, en plus des tablettes, PC et Mac.

L’annonce arrive alors que The Pokémon Company International continue à célébrer son 25e anniversaire en faisant découvrir aux fans des expériences et produits nouveaux.

Selon Barry Sams, vice-président du JCC Pokémon à The Pokémon Company International, « Ces 25 merveilleuses années de Pokémon nous rappellent que le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon a toujours été un pilier de la franchise, aimé des Dresseurs novices et émérites ». « Le JCC Pokémon Live sera complémentaire de la version plateau connue et appréciée des fans, et ouvre une nouvelle ère du jeu numérique permettant aux Dresseurs du monde entier de jouer ensemble, quelle que soit leur plateforme. »

Le JCC Pokémon Live a été conçu pour que les joueurs débutants puissent facilement apprendre le jeu, tout en offrant de nouveaux défis aux joueurs plus aguerris qui voudront mettre leurs talents à l’épreuve. Les joueurs pourront continuer leurs activités du JCC Pokémon favorites telles que construire des decks et affronter d’autres Dresseurs du monde entier. Ils pourront également adapter leur expérience avec des avatars personnalisables et des accessoires du JCC Pokémon, participer à des quêtes quotidiennes, et plus encore. De plus, le JCC Pokémon Live sera régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu et de nouvelles fonctionnalités, après son lancement.

Le JCC Pokémon Live sera bientôt disponible sur iOS et Android, ainsi que sur PC et Mac via Pokemon.fr. Les Dresseurs qui souhaitent avoir un aperçu du jeu avant sa sortie pourront participer au cours de l’année au pré-lancement sur mobiles au Canada ainsi qu’à une bêta ouverte mondiale pour PC et Mac.