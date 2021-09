A l’origine de pas mal de rumeurs autour des nouvelles consoles du Nintendo Switch Online pour Septembre, Eurogamer avait annoncé la sortie de la Gameboy et de la Gameboy Color sur le service. Depuis le dernier Nintendo Direct, on sait que la Nintendo 64 et la Mega Drive arrivent dans un service (avec un abonnement plus) pour la fin du mois d’octobre.

Mais Tom Phillips d’Eurogamer persiste et signe: le Game Boy est toujours prévu sur le Nintendo Switch Online. Il a entendu parler (avant l’annonce) de la totalité de des supports en préparation pour le Nintendo Switch Online, donc la N64, la Mega Drive et le Game Boy. Il ne sait pas pourquoi la console portable de Nintendo n’était pas dans le direct (peut-être moins vendeuse), mais pour lui la console arrivera bien sur le service. Dans la version plus, l’offre de base ne comprendra que la Nes et la Super Nes.