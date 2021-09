Hot Wheels Unleashed est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Mattel et Milestone sont fiers d’annoncer aujourd’hui la sortie de Hot Wheels Unleashed sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Les coureurs automobiles peuvent désormais drifter, accélérer, sauter et s’écraser sur les célèbres circuits orange Hot Wheels. Le jeu propose de jouer en solo, notamment avec le mode Hot Wheels City Rumble, dans lequel les joueurs doivent participer à des courses, remporter le contre-la-montre, réussir des défis spéciaux ou vaincre des boss afin d’agrandir leur collection avec des voitures uniques ou des morceaux de circuits. Ils peuvent également affronter des amis lors de courses multijoueurs en ligne jusqu’à 12 participants (le cross-play est disponible pour les consoles appartenant à la même famille) ou en local jusqu’à deux joueurs, grâce à la fonctionnalité écran scindé.

Plus de 66 modèles sont disponibles à son lancement, comprenant des véhicules iconiques de la marque Hot Wheels comme Boneshaker™, Rodger Dodger™ et Twin Mill™ ; Des voitures issues de la pop culture telles que la Batmobile de DC™, la Party Wagon des Tortues Ninja, Une voiture Snoopy, La DeLorean de Retour vers le futur et K.I.T.T de K 2000 ; Des automobiles issues d’équipementiers comme Audi, Ford, Honda et bien plus.

Chaque véhicule possède ses propres attributs et son niveau de rareté, que les joueurs peuvent améliorer. Ils pourront également personnaliser certains véhicules à l’aide de l’éditeur de livrée et les télécharger sur le serveur pour que la communauté puisse en profiter.

Hot Wheels Unleashed propose six environnements : le garage, le gratte-ciel, le campus universitaire, le skate-park, la salle des circuits (un niveau unique, spécialement conçu pour laisser libre cours à son imagination avec le mode permettant de créer ses propres circuits : Track Builder) et le sous-sol, un endroit entièrement personnalisable où les joueurs ont la possibilité de réarranger la disposition des éléments présents, mais aussi décorer le lieu avec une centaine d’options de personnalisation.

Le Track Builder est une fonctionnalité unique que les développeurs de Milestone ont utilisé pour faire les circuits du jeu, permettant ainsi aux joueurs de créer le leur. De plus, plus de 20 modules sont disponibles au lancement, tels que le T-Rex, l’Araignée et le Cobra.

Plus de contenu arrivera dans Hot Wheels Unleashed, notamment des voitures issues des univers Street Fighter™, Les Maîtres de l’Univers™, DC, Barbie™, mais également des constructeurs Aston Martin, BMW et McLaren™.

Des DLC gratuits et premium sortiront régulièrement, comprenant des véhicules, des modules de circuits, des objets de personnalisation, ainsi que des extensions à thème, qui offriront de nouveaux environnements. De plus, les joueurs pourront participer aux Racing Seasons, des défis limités dans le temps avec des voitures uniques et des récompenses spéciales.

HOT WHEELS™ Pass Vol. 1 comprend 10 véhicules, 3 packs de personnalisation et 3 modules de construction de circuits, ainsi que le pack d’extension Batman. HOT WHEELS™ Pass Vol. 2 et 3 seront annoncés ultérieurement.