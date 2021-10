GTA sur Nintendo Switch refait parler de lui en Corée

Après le Leak de Nvidia, c’est la Corée qui vient d’enregistrer un certain « Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition »

Les rumeurs sont tellement pressantes, qu’il y a fort à parier que l’annonce officielle sera pour bientôt et concernera également la Nintendo Switch !

Il s’agirait donc de versions « remasterisées » de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas réunis sous cette « Definitive Edition ». Les trois jeux devraient se baser sur l’Unreal Engine et devait proposer des graphismes à mi-chemin entre le vieux et le nouveau… On penche pour un remaster à la Aspyr (Stub the zombies, Star Wars : Republic Commando…), même si certaines sources évoque un GTA vraiment plus joli… peut-être des nouvelles textures et pas un simple lifting HD ?

L’interface utilisateur devrait également changer, tout en conservant un côté rétro.

Niveau jouabilité, cela devrait rester assez proche des jeux d’origine…

Les mêmes sources anonymes indiquent que ce serait Rockstar Dundee, un nouveau studio écossais de Rockstar, qui s’occuperait de cette version. Le même studio bosserait également avec Rockstar sur les portages de GTA V sur PS5 et Xbox Series…

La compilation devrait sortir pour la fin d’année et il se dit même qu’en cas de succès, un remaster de Red Dead Redemption serait envisagé…