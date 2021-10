Bai Qu: Hundreds of Melodies (Nintendo Switch) – Le test

« Le meilleur soutien dans les heures difficiles est la main d’un ami. »

Citation de Louis-Philippe de Ségur ; L’école de l’adversité (1816)

Tisser des liens avec quelqu’un, vouloir en prendre soin et s’en soucier, voilà ce que l’amitié devrait être. Il est bien d’avoir un ami sur lequel compter, auquel livrer ses craintes et ses peines, tout en sachant que l’on ne sera pas jugé et que le temps qui passe à peu de conséquences sur les liens qui nous unissent. Les amis peuvent être la béquille qui nous empêche de nous écrouler. Si la maladie frappe, certes, la famille est là, derrière nous, mais les amis sont également un énorme soutien moral. Développé par Magenta Factory et publié par Ratalaika Games, Bai Qu : Hundreds of Melodies est un jeu vidéo d’aventure de type visual novel chinois, qui explore le concept de l’amour et de l’amitié par son intrigue. Publié en juillet 2021 sur toute les plateformes (Ps4, Ps5, Xbox, PC et Switch) et disponible dans les langues les plus usitées (anglais, espagnol, français, japonais, russe et chinois), le jeu vous coûtera 9,99 euros

Une histoire touchante

Dans le cadre bucolique d’une fin de printemps à Nanjing, jadis capitale de l’empire du Milieu, nous incarnons, dans un premier temps, le jeune Xiao Su, en seconde année de lycée, qui reçoit un colis, destiné à un de ses voisins. Alors qu’il sonne à leur porte, personne ne lui répond. Une de ses voisines, lui apprend sur le seuil de l’appartement, que lui et sa femme avaient déménagé, il y a 2 mois. En effet, sa fille, la jeune Jiayun, était décédée. Xiao la connaissait bien, vu que leurs deux familles étaient très proches. Au moment où il partit en internat, il a commencé peu à peu à l’oublier. Jiayun était une fille discrète, mais adorable, à la santé fragile.

Un homme sonne soudainement à la porte de son appartement, demandant si celui-ci avait reçu un colis. Il connaissait également Jiayun et sa famille. Il les avait aidés pour les funérailles et pour déménager. Xiao lui montre le colis contenant le journal intime de la jeune fille. L’homme, Wei Qiuwu, étudiant en 3e année d’université, a accompagné la jeune Jiayun durant les six derniers mois de sa vie. Il raconta l’histoire de ce qui s’est passée pendant les derniers jours de la vie de la fillette.

Et voilà que nous incarnons dans un second temps, Wei Qiuwu, quelques mois auparavant. Alors qu’il rend visite à son père malade, il rencontra, par hasard, la jeune Jiayun, qui jouait du Concertina (accordéon irlandais), ainsi que He Jia, une adolescente gourmande et débordante d’énergie. Au fur et à mesure, un lien très fort se lie entre nos trois personnages. Accompagnés de l’infirmière Yang Qin (cousine de Li Jiayun) et de Jia, ils vont tout faire pour que Jiayun passe de bons moments. Ils vont découvrir des endroits et des personnes diverses et variées, jusqu’à ce que la santé de Li Jiayun se détériore. La frêle jeune fille va alors prendre une décision inattendue, prenant tout le monde de court, lecteur compris…

Un roman plus qu’un jeu

Vous l’aurez saisi, l’histoire, longue, touchante et bien écrite, suscite rapidement notre attachement aux personnages. Nous passons par une large palette d’émotions, du rire aux larmes, pour les plus réceptifs. Il y a beaucoup de mystère concernant certains personnages. Il y a même une pointe de « fantastique » à un moment donnée, mêlant la magie et les esprits.

Malheureusement, nous n’aurons à manifester nos choix d’orientation qu’à 5 reprises au cours des 8 à 12 heures que dure l’aventure. Ce qui est très peu pour ce genre de jeu. Il n’y a pas de « bon ou mauvais « choix, chaque fin ayant une signification particulière, mais avec la même issu tragique qu’on nous fait comprendre dès le début. Une fois l’histoire terminée, si on recommence une partie, on a un autre point de vue via une autre personne que Xiao Su.

En guise de succès, nous avons les extras : c’est-à-dire les images des moments forts du jeu à débloquer. Ce qui nous force à recommencer le jeu et a réalisé toutes les fins possibles. Il est possible d’ignorer le texte avec le mode « rapide », une option bienvenue, afin d’expédier au plus vite les conversations inutiles. Soulignons toutefois des passages mal traduits, des fautes de grammaire ainsi que quelques plantages intempestifs qui nous force à quitter le logiciel. Pensez donc à sauvegarder régulièrement votre progression, sous peine de devoir recommencer à la dernière sauvegarde.

Une réalisation graphique réussie

Les graphismes réalistes sont très jolis, foisonnant de détails et qui coïncident parfaitement avec l’intrigue. Nous retrouvons bien là les caractéristiques typiques des animes à la sauce manga, à travers ces personnages féminins qui montrent leurs meilleurs atouts. Attention toutefois à certaines images qui pourraient gêner certains lecteurs. Néanmoins, rien de vulgaire, la décence l’emporte ! L’animation repose, quant à elle, sur les changements d’expressions faciales et les images s’estompant hors de la prise de vue.

L’audio est très bien réalisé. Il restitue parfaitement les bruits du quotidien, la pluie ou les voix d’un poste de télévision, nous plongeant direct dans l’ambiance.