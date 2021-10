G-Darius HD (Nintendo Switch) – Le test

Si vous commencez à atteindre la maturité et la sagesse de l’âge, peut-être avez-vous connu l’ambiance et l’excitation des salles d’arcade. À une époque pas si lointaine, n’en déplaise à la jeune génération, il fallait se déplacer pour pouvoir jouer à ses jeux préférés. Nous entrions dans une salle souvent colorée et bruyante qui faisait office de caverne d’Ali Baba. Mais pour pouvoir profiter des trésors que la salle avait à offrir, impossible d’être un voleur. Il fallait insérer des pièces (ou des jetons) dans la fente de sa borne d’arcade préférée. Et parfois, tout votre argent de poche y passait. C’est à cette période que nous sommes transportés lorsque nous lançons G-Darius HD, un remaster d’un jeu d’arcade sorti à la fin des années 90. Alors, casserez-vous encore votre tirelire dans ce jeu d’arcade qui arrive sur la Nintendo Switch?

Le Silver Hawk est de retour

G-Darius HD se déroule aux confins de la galaxie, dans l’espace. Une espèce alien a brutalement fait irruption dans l’univers afin d’en devenir les maîtres. La résistance galactique a bien tenté de les arrêter, en vain. Mais, alors que tout espoir semble perdu, une nouvelle arme est créée afin d’anéantir les envahisseurs : le Silver Hawk. Ce vaisseau spatial, aux faux airs de X-Wing de Star Wars, a la surprenante capacité de capturer ses ennemis afin d’accroître sa puissance de feu. Alors faites chauffer les moteurs, il est temps de s’envoler et détruire la menace alien !

De l’arcade comme à l’époque

Vous l’avez donc peut-être compris, G-Darius HD est un shoot’em up 2D à défilement horizontal. Vous devrez détruire le plus d’ennemis possible à l’écran sans vous faire toucher. Et la chose ne sera pas facile ! Car à l’époque, et encore aujourd’hui d’ailleurs, les jeux d’arcade n’avaient qu’un seul objectif : vous faire dépenser le plus d’argent possible. Pour continuer à jouer, il faut insérer de la monnaie dans la fente de la borne d’arcade sous peine de voir apparaître le Game Over. Dans ces conditions, pour rentabiliser au maximum un jeu d’arcade, il suffit d’augmenter la difficulté. Et G-Darius HD ne déroge pas à la règle. Heureusement pour nous, pas besoin de repasser à la caisse une fois le jeu acheté sur la console hybride de Nintendo. Il suffit de presser une touche pour simuler l’insertion de monnaie et s’ajouter des vies. À vous de voir donc si vous vous limitez à un certain nombre de vies ou si vous voulez voir la fin du jeu en étant en mode vies infinies.

Pour notre test, nous avons évidemment préféré ajouter des vies autant que possible, tellement la difficulté est au rendez-vous. On se demande même parfois comment il est possible de ne pas mourir lors de certaines phases, tant l’écran est rempli de tirs ennemis. Mais bon, ce n’est pas étonnant, c’est dans l’ADN des jeux d’arcade après tout.

Enfin, comme sur le jeu d’arcade d’origine, vous pourrez jouer à deux. Mais ce ne sera pas forcément plus simple, car l’écran est déjà surchargé d’ennemis. Alors, rajouter un joueur ne rendra pas ça plus clair !

Un gameplay brouillon

G-Darius HD offre la particularité de proposer un gameplay un peu original en permettant de capturer ses ennemis afin d’avoir un surplus de puissance. Pour ce faire, il vous faudra avoir des capture ball, sortes de pokéball de l’espace que vous pourrez récupérer un peu partout dans chaque niveau. En fonction de l’ennemi capturé, vous aurez droit à une amélioration particulière (puissance de tir accrue, bouclier, missiles, etc.). Lorsque vous n’avez plus besoin de ce bonus, vous pouvez vous en débarrasser en utilisant une attaque surpuissante qui détruira tout sur son passage et qui pourra contrer également les supers attaques des boss.

En dehors de la capture des ennemis, vous disposez tout de même d’une attaque de base qui fera des dégâts aux petits adversaires, mais qui sera peu efficace face aux défis des boss. La prise en main est assez compliquée malgré la présence d’une aide disponible depuis le menu du jeu. De plus, tout est en anglais. Alors même si l’on arrive quand même à comprendre, la mise en pratique est assez laborieuse. Enfin, à quoi servent ces 3 barres d’énergie en haut ? Il nous a fallu du temps avant de comprendre que cela représente la puissante du Silver Hawk. Et encore, nous n’en sommes toujours pas sûrs à 100%.

HD ? Vous avez dit HD ?!

Sur le papier, G-Darius HD est un remaster du jeu original G-Darius. Et comme tout bon remaster de jeu ancien, il est possible d’avoir les graphismes d’origine. Nous avons donc d’abord lancé une partie avec les graphismes d’antan. Ces graphismes sont de qualité PlayStation, première du nom. Pour un jeu d’arcade de la fin des années 90, rien de choquant donc. En revanche, en lançant une nouvelle partie avec la version HD, nous avons eu grande peine à trouver une différence. Nous aurait-on menti sur la marchandise ? Pour le coup, nous avons été désagréablement surpris. C’est vraiment très moche pour un remaster. Nous ne nous attendions pas à des miracles, mais là, nous n’avons pas réussi à voir de réelles améliorations. Enfin si, peut-être que notre vaisseau est plus net et plus joli. Mais les ennemis et l’arrière-plan, eux, sont toujours restés dans leur jus.

D’ailleurs, parlons-en des ennemis ! Des poissons métalliques ressemblant à de grosses carpes en guise de boss de fin de niveau ? Sérieusement ?! Nous ne savons pas quelles substances ont ingérées les développeurs de l’époque, mais nous allons nous renseigner afin d’obtenir la même chose !

En ce qui concerne la musique, c’est beaucoup plus réussi même si l’on reste dans du classique pour le genre.