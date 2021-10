WRC 10 : de nouveaux contenus historiques dans une mise à jour gratuite !

Lesquin, le 21 octobre 2021 – NACON et le studio KT Racing sont heureux d’annoncer l’arrivée d’une mise à jour gratuite de WRC 10, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Steam PC. Disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes, cette mise à jour apporte de nouveaux contenus ainsi qu’un nouveau mode de jeu.

Après un lancement très réussi qui a confirmé son statut de référence des jeux de rallye, WRC 10 continue de s’améliorer.

Un nouveau défi asphalte avec le Rally d’Ypres.

Cette mise à jour gratuite ajoute le très attendu Renties Ypres Rally Belgium, remporté cette année par le pilote local Thierry Neuville. Ajouté au calendrier en début d’année 2021, les joueurs auront la possibilité de découvrir ces nouvelles routes asphaltées de campagne. Etroites et sinueuses, elles sont bordées de fossés et de poteaux et rythmées par de nombreux carrefours. Les cordes entraînent de la boue sur la chaussée et rendent les conditions glissantes avec des pilotes qui n’hésitent pas à couper les virages assez largement. Dans WRC 10, le rallye d’Ypres se compose de 7 spéciales plus un shakedown.

Toujours plus d’événements historiques.

Trois nouveaux événements historiques font leur apparition, avec de célèbres duos de pilotes et copilotes au volant de leur voiture de l’époque : le Rallye du Portugal en 1980 avec Walter Röhrl et Christian Geistdörfer dans leur Fiat 131 Abarth, le Rallye de Finlande 1981 avec Ari Vatanen et David Richards et leur Ford Escort MkII 1800 et enfin, le Rallye du Portugal 2017 avec Sébastien Ogier et Julien Ingrassia dans leur Ford Fiesta WRC.

De plus, 6 rallyes historiques sont présents dans le jeu de base, dont Acropolis, San Remo, Allemagne et Argentine. Tout cela s’ajoute à un contenu déjà très riche disponible depuis la sortie : plus de 20 voitures mythiques, des pilotes légendaires comme Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Colin McRae et Tommi Mäkinen.

Enfin, le mode Copilote s’améliore avec l’arrivée d’un lexique complet qui rend l’expérience plus accessible et favorise encore plus l’immersion. Noté à partir d’un système de QTE, le copilote participe entièrement à la victoire en annonçant les notes correctement mais en restant aussi dans le rythme ! Une expérience online aussi fun que palpitante !

Une autre mise à jour gratuite sera disponible courant novembre, qui apportera elle aussi de nombreux contenus pour les fans de rallye !

WRC 10 est disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC et sera proposé ultérieurement sur Nintendo Switch™.