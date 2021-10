Le documentaire « On The Road 96 » est maintenant disponible

Ravenscourt et DigixArt sortent aujourd’hui le documentaire « On The Road 96 » qui suit les différentes étapes et tribulations du studio indépendant derrière l’aventure narrative acclamée par la critique, Road 96.

Défis financiers, Covid 19 et échéances urgentes ont perturbé le développement du jeu.

« Je souhaitais documenter l’incroyable aventure de notre équipe, alors que le projet devenait encore plus important que l’idée d’origine » déclare Yoan Fanise, PDG et Directeur Créatif chez Digix Art. « J’espère que cela offrira aux fans un aperçu de la passion que nous mettons dans nos projets et ainsi montrer notre vision du jeu vidéo ».

Road 96 est présent cette semaine dans la sélection Steam « Midweek Madness », et bénéficie de 20% de réduction. L’aventure de votre vie vous attend…

A propos de Road 96 :

Été 1996, c’est le grand jour !

Vous prenez la route.

Aventure. Liberté. Évasion. Courses poursuites.

Fuyez Petria, fuyez le régime et restez en vie.

Au cours de ce périlleux road trip jusqu’à la frontière, vous rencontrerez des personnages hauts en couleur, et découvrirez les histoires et secrets qui les unissent dans une aventure en constante évolution. Mais chaque kilomètre parcouru présente un nouveau choix. Vos décisions changeront le cours de votre aventure, mais également les gens que vous rencontrerez, et peut-être même le monde. Des milliers de routes traversent la nation autoritaire de Petria.

Laquelle allez-vous emprunter ?

Road 96 est disponible sur PC via Steam, Epic et GOG, mais également sur Nintendo Switch.