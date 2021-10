Découvrez les retours de la presse concernant Super Monkey Ball Banana Mania !

SEGA® partage aujourd’hui un accolades trailer pour son jeu Super Monkey Ball Banana Mania. Des retours qui donnent la banane ! Le titre est disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via Steam. Pour célébrer les 20 ans du titre, sautez, roulez et traversez les mondes merveilleux et sinueux de Super Monkey Ball Banana Mania, reproduits scrupuleusement d’après les trois jeux Super Monkey Ball originaux (Super Monkey Ball, Super Monkey Ball 2, Super Monkey Ball Deluxe).

Proposant plus de 300 niveaux et labyrinthes recréés, 12 Party Games divertissants et un casting adorable, Super Monkey Ball Banana Mania représente l’ultime expérience SMB pour les fans, mais également pour les nouveaux arrivants. De nouveaux graphismes, de nouvelles fonctionnalités, un mode co-op à 4 joueurs en local, des défis en ligne classés, plus de cent objets personnalisables et cinq modes bonus sont à retrouver dans ce remaster qui ravivera la magie des débuts.

En plus du casting de personnages habituels, Super Monkey Ball Banana Mania a également invité plusieurs héros bien connus des jeux SEGA et de la pop culture. Beat de Jet Set Radio, Kiryu de Yakuza et le duo très apprécié Sonic et Tails sont disponibles dès aujourd’hui en tant que personnages à débloquer gratuitement. L’adorable icône de la pop culture Hello Kitty®, Morgana de Persona 5, Suezo de Monster Rancher, ainsi que les légendaires consoles de SEGA (Game Gear, Saturn et Dreamcast) rejoindront également le gang en tant que DLC.

Super Monkey Ball Banana Mania bénéficie de la fonctionnalité Smart Delivery et est ainsi disponible sur Xbox Series X.