Space Crew: Legendary Edition (Nintendo Switch) – Mini test

Space crew : Legendary Edition est, comme vous vous en doutez, la version améliorée du jeu Space crew. Cette édition Legendary est proposée à 24€99 ou bien est gratuite si vous possédez déjà le jeu de base. Maintenant la question est de savoir si tout cela vaut réellement le coup.

Space crew 2.0

Soyons direct, le jeu étant identique dans sa forme globale nous n’allons pas refaire ici le test de Space crew, le test est déjà disponible sur le site. Non, ce qui nous intéresse le plus ce sont les ajouts de cette extension. Autant le dire, l’édition mérite clairement son nom de Legendary.

Nous aurons ici l’occasion de recruter de nouveaux membres dans notre équipage mais aussi et surtout des membres légendaires avec de nouvelles aptitudes et des attributs encore plus mis en avant. Il sera cependant nécessaire d’effectuer certaines tâches avant de pouvoir les recruter. Néanmoins ces personnages légendaires ne seront pas de trop au cours de notre mission. Car après les phasmides, nous aurons une nouvelle menace à combattre : les cyborgs. Ce sont de nouveaux ennemis qui auparavant faisaient partie de la FDU et qui ont fini par se rebeller. Qui dit nouveaux ennemis dit aussi nouvelles stratégies et donc par conséquent une difficulté plus élevée.

Oui, dans cette édition Legendary nous aurons le droit à une toute nouvelle campagne scénarisée. Campagne d’ailleurs bien plus difficile que la précédente. Il est d’ailleurs recommandé de déjà commencer par la campagne de base pour bien se familiariser avec le gameplay et toutes les choses à gérer. L’extension ne propose pas de tutoriel et nous lâche directement dans le feu de l’action. Il est cependant possible de commencer directement le jeu par cette nouvelle campagne, celle-ci étant proposée dès le départ.

Au rayon des autres nouveautés de cette Legendary Edition, nous aurons la possibilité de pouvoir effectuer des missions de terrain. En gros, il nous sera possible lors de certains événements de s’aventurer dans des vaisseaux ou bien des avant postes. Plutôt sympa comme ajout, d’autant plus que cela est disponible dans les deux campagnes. Ces missions de terrain se montreront variées, pouvant parfois proposer de petites énigmes ou bien même des contre-la-montre. Un ajout non négligeable venant agrémenter les missions un brin trop répétitives.

Ben oui, l’éditeur ne s’est pas moqué de nous et propose un contenu énorme pour un jeu qui l’est déjà de base, sans oublier bien sûr le fait que nous aurons le droit à de nouvelles améliorations et équipements. Ne perdez pas plus de temps, enfilez votre combi et venez dans l’espace.