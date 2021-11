Un jeu League of Legend annoncé sur Nintendo Switch

Bientôt disponible sur Nintendo Switch, PC et Netflix, Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ est le premier titre Riot Forge à voir le jour et embarque les joueurs dans une aventure musicale déjantée au travers des yeux de Ziggs, l’expert des Hexplosifs.

Aujourd’hui, Riot Forge – division d’édition de jeux développés par des studios indépendants de Riot – annonce la sortie imminente de Hextech Mayhem: A League of Legends Story™. Ce nouveau runner musical développé par Choice Provisions (le studio à l’origine de la série BIT.TRIP), débarque sur Nintendo Switch™, PC via Steam®, GOG.com et Epic Games Store le 16 novembre 2021, et prochainement sur Netflix. Ça va swinguer !

Issu de l’univers de League of Legends, Hextech Mayhem: A League of Legends Story™ est un runner rythmique porté par Ziggs, l’inoubliable yordle expert en Hexplosifs. Au rythme d’une musique entraînante, les joueurs se servent de leurs bombes pour sauter et attaquer tout en esquivant les obstacles, désarmant leurs ennemis et allumant les mèches d’un chaos magistral orchestré par des réactions en chaîne aussi explosives que satisfaisantes.

Tout au long du jeu, ils sèment le désordre dans les rues de Piltover pour tenter d’échapper à ce rabat-joie d’Heimerdinger (récemment aperçu dans la série animée Arcane, disponible sur Netflix) déterminé à empêcher Ziggs de construire la plus grande bombe que Runeterra ait jamais vue ! De nouveaux éléments du jeu seront dévoilés le 16 novembre 2021 à 17h CET lors d’une présentation vidéo par Riot Forge.

Les précommandes de Hextech Mayhem: A League of Legends story sont ouvertes sur Nintendo Switch™ et PC, via Steam®, GOG.com et l’Epic Games Store. Toute précommande passée sur ces boutiques sera livrée avec un skin exclusif Ziggs de la Ruine à utiliser en jeu. Hextech Mayhem: A League of Legends Story sera aussi bientôt disponible sur l’application mobile de Netflix, inclus dans votre abonnement sans coût supplémentaire ni achat sur la plateforme.

Riot Forge dévoilera également de nouvelles informations sur Ruined King: A League of Legends Story dans les prochaines semaines. Développé par Airship Syndicate, ce RPG narratif en solo avec un système au tour par tour invite aussi bien les nouveaux joueurs à découvrir l’univers de League of Legends que les anciens à explorer ses plus grands mystères.