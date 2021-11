La saison 5 de Rocket League commence le 17 novembre

SAN DIEGO – 15 novembre 2021 – Psyonix, le développeur de jeux vidéo de San Diego, a annoncé que la saison 5 de Rocket League débutera le 17 novembre sur toutes les plateformes ! La saison à venir débarque dans l’espace et proposera une nouvelle variante d’arène, un nouveau Rocket Pass, un nouveau mode à durée limitée (LTM), une nouvelle saison compétitive, etc.

La saison 5 de Rocket League comprendra :

Variante d’arène Starbase Arc : Aftermath – L’arène classique Starbase Arc a été envahie par une force maléfique et sera disponible une fois la saison 5 commencée. Jetez un œil à la nouvelle bande-annonce, qui présente une version réinventée de la chanson « Player Of Games » réalisée pour la saison 5 par l’artiste GRIMES, ICI.

– L’arène classique Starbase Arc a été envahie par une force maléfique et sera disponible une fois la saison 5 commencée. Jetez un œil à la nouvelle bande-annonce, qui présente une version réinventée de la chanson « Player Of Games » réalisée pour la saison 5 par l’artiste GRIMES, ICI. Nouveau Rocket Pass – La star du prochain Rocket Pass sera la voiture Nexus. Le pass comportera des éléments tels que la finition de peinture Spacedirt, le Décalco animé Hyperspace et le Goal Explosion Cosmosis. Les informations sur le Rocket Pass de la saison 5 seront entièrement dévoilées le mardi 16 novembre prochain.

– La star du prochain Rocket Pass sera la voiture Nexus. Le pass comportera des éléments tels que la finition de peinture Spacedirt, le Décalco animé Hyperspace et le Goal Explosion Cosmosis. Les informations sur le Rocket Pass de la saison 5 seront entièrement dévoilées le mardi 16 novembre prochain. Heatseeker Ricochet LTM – Les joueurs pourront s’affronter dans l’action Heatseeker avec un twist, sur trois nouvelles arènes Rocket Labs (Barricade, Colossus et Hourglass) à partir du 18 novembre.

– Les joueurs pourront s’affronter dans l’action Heatseeker avec un twist, sur trois nouvelles arènes Rocket Labs (Barricade, Colossus et Hourglass) à partir du 18 novembre. Mises à jour supplémentaires – Il y aura également des améliorations générales dans la qualité de vie du jeu et les récompenses compétitives de la saison 4 seront distribuées peu de temps après le début de la saison 5. Pour plus d’informations, lisez le dernier article de blog ICI.

La saison 5 de Rocket League sera disponible le 17 novembre après une mise à jour du jeu le 16 novembre à 16h heure du Pacifique (minuit UTC le 17 novembre), en attendant la certification de première partie. Si vous ou un membre de votre équipe êtes intéressé par les codes Rocket Pass Premium, veuillez nous en informer et nous vous enverrons un code lorsque la saison 5 sera en ligne.

À PROPOS DE ROCKET LEAGUE

Gagnant ou nominé à plus de 150 prix « Jeu de l’année », Rocket League est l’un des jeux de sport les plus acclamés par la critique de notre génération. Rocket League est un hybride puissant de football de style arcade et de chaos véhiculaire avec des commandes faciles à comprendre et une compétition fluide basée sur la physique. Disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC sur Epic Games Store, Rocket League comprend des possibilités de personnalisation presque infinies, un mode saison hors ligne complet, plusieurs types de jeux, des matchs en ligne occasionnels et compétitifs, et des « Mutators » spéciaux qui vous permettent de changer complètement les règles.