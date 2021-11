Kirby et le monde oublié sur Nintendo Switch déjà terminé ?

Kirby gagne une nouvelle dimension dans sa prochaine aventure ! Dans ce nouveau jeu de plateformes en 3D, il sera possible de se déplacer librement en utilisant les pouvoirs de Kirby. Quelles nouvelles péripéties attendent notre héros dans ce monde qui semble empli de ruines d’une ancienne civilisation ?

Kirby et le Monde Oublié a été listé par l’organisme de classification américain ESRB (Entertainment Software Rating Board). Kirby and the Forgotten Land (le nom en anglais) est donc presque Gold ou proche de la fin de developpement, ce qui permet de penser à une sortie assez tôt dans l’année (février?).

Kirby and the Forgotten Land was rated by the ESRB today, which means the game is likely already finished (or close to it). pic.twitter.com/YvVGxsfG9s

