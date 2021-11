La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (DoDonPachi, Monster Rancher, Loop Hero, Doctor Who, etc.)

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Poker Club – 10.0GB

Murder Diaries 3 – Santa’s Trail of Blood – 6.0GB

Doctor Who: The Edge of Reality – 4.6GB

Hashihime of the Old Book Town append – 3.1GB

DoDonPachi Resurrection – 2.2GB

Let’s Sing 2022 – 2.2GB

Drizzlepath: Deja Vu – 2.2GB

Monobot – 2.0GB

Real Boxing 2 – 1.6GB

Monster Rancher 1 & 2 DX – 1.3GB

The Letter: A Horror Visual Novel – 1.2GB

Detective Di: The Silk Rose Murders – 1.0GB

World Quiz – 960MB

Miracle Snack Shop – 912MB

Archvale – 882MB

9-Ball Pocket – 704MB

Little Bug – 680MB

Football Battle – 634MB

Jigsaw Fun: Wonderful Nature – 594MB

Puzzle Frenzy – 545MB

Date Night Bowling – 428MB

Dinosaur Jigsaw Puzzles – Dino Puzzle Game for Kids & Toddlers – 377MB

Starlight Shores – 334MB

Tank De La Muerta – 300MB

Cabin Fever – 287MB

RoboShark Rampage – 271MB

Pretty Girls Mahjong Solitaire – Green – 259MB

Pretty Girls Mahjong Solitaire – Blue – 252MB

Loop Hero – 218MB

#1 Sudokus – 175MB

Farmquest – 167MB

HIM & HER 3 – 78MB

6Souls – 75MB

American Man – 32MB