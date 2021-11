Nintendo US lance aussi les promotions du black friday sur l’eShop de la Nintendo Switch

Persona 5 Strikers (ex: Scramble : The Phantom Strikers)

Alors que Nintendo Europe a commencé les soldes Cyber Deals sur l’eShop européen de la Switch il y a quelques jours, l’Amérique du Nord se joint maintenant à la fête.

Un certain nombre de titres notables sont inclus, tels que Hyrule Warriors : Age of Calamity, Super Mario Odyssey, Kirby Star Allies, Monster Hunter Rise, Marvel Ultimate Alliance 3 et Bravely Default II.

