13 Sentinels: Aegis Rim annoncé sur Nintendo Switch

Disponible sur Ps4 et Ps Vita (au Japon), et donc exclusivité Sony jusqu’à aujourd’hui, le nouveau jeu du studio Vanillaware est annoncé sur Nintendo Switch. Lancement le 14 avril 2022 au Japon et en Europe.

Après Odin Sphere et Dragon’s Crown, Vanillaware revient avec 13 Sentinels: Aegis Rim et son intrigue prenante suivant treize destins croisés dans un univers de science-fiction. 13 Sentinels a déjà conquis le cœur des critiques à travers le monde et décroche 86 sur Metacritic. Pars en quête de vérité et explore une aventure en 2D à défilement horizontal dans un cadre spectaculaire. Affronte les kaiju au cours de batailles trépidantes et épiques. Personnalise les Sentinelles avec une panoplie d’armes robotiques et bats-toi pour défendre l’humanité !