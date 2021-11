Encore neuf nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

Et oui, même le dimanche.

Castle on the Coast arrivera jeudi prochain sur la boutique en ligne de la Nintendo Switch pour $14.99 / €14.99.

Le premier jeu de plateforme en 3D où une girafe fait du parkour ! Castle on the Coast est un sublime jeu de plateforme nécessitant de collecter des objets. George, une gentille girafe, parcourt des niveaux passionnants remplis de grottes cristallines, de couloirs en pierre et de dimensions parallèles psychédéliques, dans le but de réconcilier deux puissants mages très remontés contre leur famille. En mode coop, il peut compter sur l’aide de Pirouette, son ami l’écureuil. George est bien plus qu’une girafe ordinaire. C’est la mascotte officielle de l’hôpital pédiatrique Valley Children’s en Californie, qui aide au quotidien les enfants à aller mieux. Par le passé, il a déjà fait l’objet d’une série de livres illustrés. À présent, grâce à la collaboration entre Valley Children’s et Big Heart Production, notre girafe adorée fait ses premiers pas dans un jeu vidéo ! Grâce au mode coop, même les plus jeunes joueurs pourront prendre part aux aventures de George, et ainsi jouer avec leurs amis ou leurs babysitters. Mais au-delà du simple divertissement, Castle on the Coast aborde des thèmes plus sérieux comme le deuil, le conflit et l’empathie envers ses ennemis.

Suivez l’incroyable aventure de George dans Castle on the Coast, et découvrez grottes cristallines, couloirs en pierre et autres dimensions parallèles psychédéliques. Naviguez en toute fluidité entre les niveaux d’un vaste monde interconnecté et sans temps de chargement.Cependant, tout ne va pas pour le mieux au sein du royaume. Deux puissants mages en veulent aux autres orphelins. George parviendra-t-il à ressouder cette famille, ou ne fera-t-il qu’envenimer les choses ? Aucun obstacle ne saurait arrêter cette girafe ! Courez le long des murs, sautez, tournoyez, plongez et faites des roulades grâce à des commandes réactives. Frayez-vous des chemins inattendus pour narguer les concepteurs de niveaux. Et lorsque les acrobaties ne suffisent plus, équipez-vous d’un jetpack ou d’une voiture-fusée pour prendre de la hauteur. Mettez la main sur des tonnes d’objets au cours de votre exploration ! Les fleurs déverrouillent de nouveaux costumes, les clés étoilées ouvrent des portes, quant aux clés de voûte… elles donnent accès à l’imposante tour centrale. Le joueur 2 peut contrôler l’acolyte de George : Pirouette, l’écureuil volant ! Créez des fleurs rebondissantes, combattez vos ennemis avec de la magie, ou devenez un véritable parachute vivant pour accompagner la descente de George. Quand George et Pirouette travaillent main dans la main, rien n’est impossible !

Time Loader est un jeu mélangeant puzzle et plateformes basé sur la physique, racontant une belle histoire de voyage dans le temps vue à travers les yeux d’un enfant des années 90. le jeu arrivera en 2022.

Time Loader est un jeu de puzzle et de plateformes basé sur la physique, qui vous ramène dans les années 90. Vous incarnez un petit robot qui voyage dans le temps, envoyé en mission par son inventeur, Adam, pour modifier les événements passés et réparer un tragique accident survenu pendant son enfance. Explorez les environs relativement gigantesques de la maison d’Adam grâce à de multiples améliorations, qui vous aideront à naviguer et à interagir avec des objets familiers vus sous un angle complètement différent ! Mais manipuler le temps a des conséquences sérieuses. Vous pouvez changer le passé, mais pourrez-vous faire face aux répercussions dans le présent ?

Disponible sur Pc, Serin Fate sortira aussi sur Nintendo Switch.

One Hand Clapping est un jeu de plateforme 2D qui vous invite à chanter dans votre microphone pour résoudre des énigmes musicales et découvrir la puissance de votre voix à mesure qu’elle change le monde. Le jeu sortira le 14 décembre prochain sur l’eShop.

Ce jeu exceptionnellement unique vous offre la liberté de vous exprimer par le truchement de ses mécaniques, vous aidant à renforcer la confiance à la fois dans votre voix dans le chant et dans la voix qui est en vous. Ne vous souciez pas de frapper les fausses notes, One Hand Clapping consiste à prendre des risques et à apprendre de vos erreurs. Découvrez jusqu’où votre voix peut vous mener ! Le monde de One Hand Clapping regorge de paysages vibrants et de personnages mystérieux représentés à travers une esthétique chaleureuse et minimaliste qui inspire l’expression de soi sans submerger les sens.

L’éditeur Arc System Works et le développeur APlus Games ont annoncé que River City Saga : Three Kingdoms arrivera sur Nintendo Switch au Japon le 16 décembre. De plus, de nouveaux détails de gameplay ont été révélés pour le jeu, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce. En plus du mode de base du jeu, un mode coopératif à 4 joueurs appelé « Record of Three Kingdoms : Red Cliff Chapter » a également été annoncé, jouable avec chaque joueur utilisant un Joy-Con individuel. Un total de 10 stages et 12 personnages ont été confirmés pour le jeu, certains stages étant cachés.

Production line est le nouveau jeu de gestion/simulation/entrepeneur d’usine automobile qui pousse vos aptitudes organisationnelles et entrepreneuriales à leurs limites. Pouvez-vous construire la ligne de production ultime et fluide tout en battant la compétition et en engrangeant des bénéfices ? Le jeu est annoncé aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Une usine de production automobile moderne est un exemple presque parfait d’efficacité, de gestion de processus et de fluidité. Une armée massive de robots piloté à la précision qui danse un ballet parfaitement millimétré d’ingénierie d’excellence avec un timing parfait. Les composants serpentent le long des tapis roulants pour un système de commande ‘just-in-time’ qui ne laisse aucune pause, aucun retard, aucune confusion ou congestion. Rien n’existe sinon l’efficacité parfaite du flux de construction high tech de voitures… …en théorie. Dans la pratique, bien entendu, la vie n’est pas si simple. Quand vous prenez en main votre première conception d’usine, Vous n’aurez certainement pas le sentiment d’un flux pur…ou de faire des bénéfices si c’est ce qui vous intéresse. Construire une poignée de voitures fabriquées sur commande en atteignant l’équilibre est une chose…mais faire la compétition avec de grosses multinationales et produire en série des milliers de voitures pour le marché de masse est une autre paire de manches. Pour prendre des parts de marchés aux grandes compagnies, vous aurez besoin de planification, d’une bonne appréciation des technologies futures, d’un œil attentif sur votre résultat final, ainsi qu’une capacité à concevoir une disposition d’usine qui utilise chaque mètre carré possible tout en coupant les couts de production par voiture à leur minimum absolu.

Avez-vous ce qu’il faut pour gagner ? Production line est le nouveau jeu de gestion/simulation/entrepreneur d’usine automobile de Positech Games, les développeurs de Democracy & Gratuitous Space Battles, et éditeurs de Big Pharma. Ce jeu est conçu pour séduire le passionné d’efficacité en chacun de nous, la personne qui ne peut faire autrement que d’organiser les choses pour atteindre la performance maximale. Le plus proche d’un entrepreneur, le passionné de statistiques, Est-ce vous? Si c’est ainsi…bienvenue dans le jeu de vos rêves (Nous espérons!) La clé pour comprendre ‘production line’ est la division des tâches et les mérites de machines conçues spécifiquement. Au départ, votre usine sera petite et chaque unité individuelle de votre ligne de production accomplira de larges tâches complexes (comme fixer le châssis de la voiture). En recherchant de meilleures méthodes, et en gagnant des fonds pour l’expansion, vous continuerez à subdiviser ces unités en de plus petites (et plus rapide) zones de production ce qui conservera un flux de nouveaux véhicules s’écoulant sans interruption. Dans le même temps, vos chercheurs de conception produit travailleront d’arrache-pied à comment améliorer vos voitures avec des nouvelles technologies comme des phares automatique, la direction assistée, le support pour téléphone Bluetooth et la reconnaissance vocale. C’est une course que d’être productif ET une course que d’engranger des profits. Êtes vous prêts à rivaliser ?

Imperio Gaming a précédemment clôturé une campagne Kickstarter pour Esdraz : The Throne of Darkness. L’équipe cherchait 26 000 €, et a réussi à récolter un total de 29 285 € au final. Ce succès a également garanti une sortie sur Switch en 2022.

Pie for Breakfast Studios et PxlPlz ont précédemment obtenu un financement complet pour Little Nemo and the Nightmare Fiends, un jeu de plateforme non linéaire. Le projet prévoit actuellement une sortie fin 2022 sur Nintendo Switch.

Beastie Bay DX arrivera jeudi prochain sur l’eShop de la console hybride de Nintendo pour 12$.