La version physique de GTA: The Trilogy repoussé sur Nintendo Switch

Rockstar Games a annoncé que la version physique de GTA : The Trilogy – The Definitive Edition. Les exemplaires sur Nintendo Switch ne seront pas disponibles avant début 2022. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition était déjà disponible sur l’eShop Switch au début du mois. Elle comprend des versions refaites de Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: San Andreas et Grand Theft Auto: Vice City. Auparavant, la version physique était prévue pour le 7 décembre. N’oubliez pas que les copies seront assorties d’une obligation de téléchargement.

The release dates for the physical versions of Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition have changed.

Xbox Series X / Xbox One and PS4 will now release on December 17. The Nintendo Switch version is coming in early 2022.

Check your local retailer for availability. pic.twitter.com/6avP8yp6la

