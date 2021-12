Cricket 22 en janvier prochain sur Nintendo Switch

Lesquin, 2 décembre – Big Ant Studios et NACON, en collaboration avec l’association de Cricket d’Angleterre et du Pays de Galles et Cricket Australia, sont fiers d’annoncer que le très attendu jeu Cricket 22: The Official Game of The Ashes est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation®5 et PlayStation®4, ainsi que sur Xbox Series X/S et Xbox One.

Cricket 22 reprend avec brio tous les éléments qui ont fait le succès des simulations de cricket renommées de Big Ant Studios de la dernière décennie, et y ajoute une expérience unique résolument next-gen. Grâce à des graphismes 4K (une première dans la série), un nouveau moteur visuel avancé, un mode Carrière narratif et le plus large éventail de licences et de modes de jeu disponibles dans un jeu de cricket à ce jour, Cricket 22 offre à tous les fans de cricket la possibilité de vivre leur passion pour ce sport comme ils le souhaitent.

« Nous avons adoré développer un jeu de cricket pour la nouvelle génération. Les opportunités créatives qui nous ont été offertes ont vraiment permis de propulser Cricket 22 dans une nouvelle dimension vidéoludique », a déclaré Ross Symons, PDG de Big Ant Studios. « Des licences, au mode Carrière inédit, en passant par l’équipe de commentateurs, nous avons travaillé dur pour nous assurer que ce jeu surprendra et enchantera tant les vétérans que les nouveaux joueurs. »

Outre le plaisir de pouvoir jouer avec le contenu des Ashes de cette année, les fans de cricket seront en mesure de découvrir la compétition Big Bash T20 australienne, la nouvelle compétition très innovante entre l’Angleterre et le Pays de Galles, The Hundred, ainsi que le tournoi tropical de la CPL dans les Caraïbes. Les joueurs pourront également s’affronter à l’international avec les équipes sous licence d’Australie, d’Angleterre, des Indes occidentales, de Nouvelle-Zélande et d’Irlande.

Conformément à l’engagement de Big Ant envers l’égalité et la représentation paritaire, les matchs de cricket masculin et de cricket féminin sont disponibles dans l’ensemble de Cricket 22.

« Nous avons hâte que Cricket 22, le jeu officiel de la tant attendue compétition des Ashes, soit disponible », a annoncé Stephanie Beltrame, directrice générale exécutive des services Diffusion & Commerce chez Cricket Australia.

« Big Ant Studios propose une nouvelle fois le meilleur jeu de simulation de cricket qui soit, et nous avons hâte que le jeu puisse permettre au cricket d’atteindre de nouveaux publics cet été.

C’est également merveilleux de voir plus de compétitions et une représentation plus large dans Cricket 22, ce qui illustre bien le meilleur de notre sport national qui se targue d’être ouvert à tous. »

Cricket 22 pour Nintendo Switch™ sera disponible en janvier 2022. Big Ant Studios est réputé pour soutenir activement ses jeux bien après leur sortie ; les joueurs peuvent donc s’attendre à un support semblable pour Cricket 22, avec une solide feuille de route relative aux activités, qui sera rendue publique au cours des prochains jours.