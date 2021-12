Top des ventes au Japon: la Nintendo Switch explose tout, comme Pokémon

Voici le top des ventes de la semaine (du 2 2 au 2 8 novembre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

Aucune jeu hors Nintendo Switch dans le top 10 cette semaine. Pokémon est toujours à des chiffres stratosphériques que beaucoup aimeraient faire en LTD, mais que le combo fait en semaine 2… Seule sortie de la semaine, Power Pro Kun Pocket R se glisse à la troisième place.

01./01. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # <RPG> (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 355.046 / 1.750.688 (-75%)

02./02. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 35.012 / 364.509 (-12%)

03./00. [NSW] Power Pro Kun Pocket R <SLG> (Konami) {2021.11.25} (¥5.450) – 23.360 / NEW

04./07. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 22.746 / 6.968.435 (+104%)

05./06. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.358 / 2.933.333 (+5%)

06./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.905 / 2.291.581 (+18%)

07./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.139 / 4.153.289 (+13%)

08./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.010 / 4.517.749 (+28%)

09./04. [NSW] Shin Megami Tensei V # <RPG> (Atlus) {2021.11.11} (¥8.980) – 9.476 / 175.236 (-58%)

10./11. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.920 / 4.206.024 (+19%)

Deuxième semaine au dessus des 100.000 pour la Nintendo Switch, qui, de nouveau, fait face à une pénurie quasi complète sur l’archipel nippon (surtout le modèle OLED).