Fire Emblem Heroes: Nouveautés de la version 6.0.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 6.0.0.

■ Le livre VI du scénario commence

Le livre VI du scénario commencera à partir du 7/12/2021 7:00(UTC).

Tandis que les Gardiens d’Askr partent enquêter sur les mystérieuses ténèbres frappant un village en Askr, ils rencontrent la princesse Veronica qui les informe qu’un phénomène similaire sévit également sur le territoire d’Embla. Grâce à l’aide d’une nouvelle alliée prénommée Ash, vassale du dragon divin Askr, le prince Alfonse et les autres tentent de localiser la source présumée à l’origine de ces ténèbres envahissantes : le dragon Embla.

L’héroïne mythique 5★ Ash, Vassale d’Askr, rejoindra votre caserne si vous terminez l’acte 5 du chapitre 1 du livre VI.

N’oubliez pas d’aller visionner la passionnante cinématique d’ouverture du livre VI dans laquelle s’affrontent la vassale d’Askr et le vassal d’Embla ! Vous pouvez directement passer à l’histoire du livre VI même sans avoir complété les livres I à V.

Et pour fêter le lancement du livre VI, débutant le 7/12/2021 7:00(UTC), nous organiserons le focus « Nouveaux héros : début du livre VI : Ash et plus » et des événements pour célébrer le début du livre VI !

Ash, Vassale d’Askr, vous attend dans ce focus « Nouveaux héros », en tant qu’héroïne dans la catégorie 5★ (Focus), accompagnée d’autres nouveaux héros de Fire Emblem: Awakening.

Note : Ash, Vassale d’Askr, étant une héroïne mythique, elle n’apparaît pas dans les focus normaux. Elle sera à nouveau disponible dans un focus lors de l’événement d’invocation de héros légendaires prévu ce mois-ci.

Vous pouvez recruter deux exemplaires de l’héroïne 5★ Miriel, Savante habile, en terminant des quêtes, et il y aura un bonus de connexion vous permettant d’obtenir des dracofleurs et bien plus encore lors des événements visant à célébrer le début du livre VI !

■ Ajout de Duels d’invocateurs, un mode PvP en simultané

Duels d’invocateurs, un nouveau mode où vous pouvez affronter des invocateurs du monde entier lors de combats singuliers en simultané, a été ajouté dans le colisée !

Créez une équipe composée de vos héros favoris et envoyez-les dans les batailles de faveur. Le niveau de faveur du héros que vous avez sélectionné en tant que capitaine de votre équipe augmentera et vous pourrez obtenir des âmes d’éveil, des dracofleurs et bien d’autres récompenses en fonction de votre niveau.

Nous avons présenté les batailles de faveur dans la vidéo de la chaîne Feh, intitulée « Feh Channel – Dec. 5, 2021 », dans laquelle nous montrons en détail comment se déroule une bataille de faveur.

Nous avons également publié une vidéo, intitulée « Fire Emblem Heroes – Summoner Duels: Alfonse vs Veronica Play-by-Play », dans laquelle Alfonse et Veronica s’affrontent avec leurs armées respectives. N’oubliez pas d’aller visionner la vidéo de ce combat acharné !

Duels d’invocateurs possède également un mode appelé Duel libre dans lequel il vous est possible d’affronter des joueurs spécifiques à l’aide de mots de passe, et un mode appelé Duel d’entraînement dans lequel vous pouvez avoir un avant-goût de ce que vous réservent les duels d’invocateurs. Mettez vos talents à l’épreuve dans Duels d’invocateurs et trouvez le mode qui vous convient le mieux !

■ Ajout d’une nouvelle fonctionnalité : la carte de profil

Les joueurs peuvent désormais créer et montrer leur propre carte de profil !

Votre carte de profil vous permettra de montrer vos héros favoris, votre patrie, ainsi que votre nom, votre ID, et bien d’autres informations aux autres joueurs utilisant cette même fonctionnalité. Vous pouvez également voir la carte de profil de vos amis dans votre liste d’amis.

Notes :

・ Votre profil sera visible pour les autres lorsque vous combattrez pour la première fois ou si vous modifiez votre carte de profil après avoir mis à jour l’application.

・ Vous pouvez également rendre votre profil privé en touchant « Public/Privé » sur l’écran « Modifier profil ». Si vous choisissez de le rendre privé, les autres joueurs ne pourront pas voir votre carte de profil.

Vous pouvez créer et modifier votre carte de profil de la manière suivante :

・ Touchez l’écran d’accueil, puis « Liste d’amis », puis l’icône de carte de profil sur votre partie de l’écran.

・ Touchez « Alliés », puis « Interagir », puis « Mon avatar », et sur l’écran des détails, touchez l’icône de carte de profil.



Il y a huit éléments sur votre carte de profil et tous peuvent être personnalisés selon vos préférences. Essayez donc de personnaliser votre profil !

Liste des éléments dans la carte de profil

・ Nom

Le nom du joueur est affiché ici. (Ce n’est pas le nom de l’avatar du joueur.)

Note : vous pouvez changer votre nom depuis le menu « Divers », en touchant « Aide/Etc. », puis « Nom/sexe du personnage ».

・ ID

Vous pouvez choisir de le rendre public ou privé. Par défaut, il est en mode public.

Note : si vous regardez la carte de profil d’un ami à partir de votre liste d’amis, l’ID ne sera pas affiché, qu’il soit public ou privé.

・ Rang d’arène

・ Trônes d’or

・ Patrie

Vous pouvez choisir une option parmi la sélection proposée. Vous pouvez également choisir l’option « Secret ».

・ Style de jeu

Vous pouvez choisir une option parmi la sélection proposée. Vous pouvez également choisir l’option « Secret ».

・ Héros favoris

Les 3 héros avec le niveau de faveur le plus élevé ainsi que leur niveau de faveur respectif seront affichés.

Vous pouvez également changer le fond en lui donnant pour thème les différents mondes et pays de Fire Emblem Heroes ou pour qu’il ressemble au portail d’invocation.

Notes :

・ Vous pouvez augmenter le niveau de faveur de vos héros en terminant des batailles de faveur dans le mode Duels d’invocateurs.

・ S’il y a plusieurs héros avec le même niveau de faveur, le héros avec le plus grand nombre de victoires sera affiché. S’il y a plusieurs héros avec le même nombre de victoires, le héros du jeu le plus récent sera affiché.

・ Les armes détenues par les héros favoris seront toujours les meilleures parmi celles qu’ils possèdent. Les accessoires, les tenues resplendissantes, etc., ne seront pas affichés.

・ Total de héros

Le nombre de héros que vous avez rencontrés à ce jour sera affiché. (Le même nombre que celui qui est affiché dans votre livre des héros.)

Vous pouvez également choisir le style et la couleur de votre carte de profil.

■ Mise à jour des fonctionnalités de « Tri » et « Filtres »

○ Les options « Dbl/Harm. » et « Version » ont été ajoutées dans les options de « Tri » et « Options avancées ».

En sélectionnant « Version », vous pourrez filtrer les héros selon le numéro de la version de Fire Emblem Heroes dans laquelle ils sont apparus pour la première fois. Le premier chiffre du numéro de la version correspond au numéro du livre dans le scénario.

Par exemple, le numéro de la version de Dagr, Soleil radieux, qui est apparue durant le livre V, est 5.3.

○ « Type de héros » et « Parution » ont été ajoutés à la fonctionnalité de « Filtres ».

Vous pouvez désormais filtrer selon cinq types de héros différents : héros légendaires, mythiques, doubles unités, unités harmonisées et héros dotés de l’aptitude Danse. De plus, vous pouvez filtrer selon les six numéros de versions différentes du jeu. Notez que les héros qui peuvent être équipés de Danse ou Chant seront affectés si vous choisissez de filtrer par héros dotés de l’aptitude Danse, que ces derniers soient actuellement équipés de l’aptitude ou pas.

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

De nouveaux événements souvenir ont été ajoutés dans le Voyage en duo !



■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 6.0.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 12 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 12 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/1/2022 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 12 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 6.0.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 11 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 6.0.0.

■ Nouvelles armes et améliorations

Au rang 5★, le héros suivant peut obtenir une nouvelle arme qui lui sera réservée.

Hache inaltérable

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Libra, Moine charmant

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes peuvent désormais être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Souffle estival

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Tiki, Dragon balnéaire

Croc de reine

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Nailah, Reine des loups

Horde

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Walhart, Conquérant

Thökk

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Loki, L’illusionniste

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Salle tactique (A/D) : niveau 9

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Le Chevalier Noir » de Fire Emblem: Path of Radiance et « Thème principal (source chaude) » de Fire Emblem: Awakening.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum d’un mécanisme :

・ Sceau d’Askr : niveau 5

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être désormais invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Sophia, Devin araignée

・ Sagaro, Coyote dévoué

■ Autres modifications

○ Ajout d’un bouton permettant d’accéder à la cinématique de fin du livre V.

Un bouton vous permettant d’accéder à la cinématique de fin du livre V sera ajouté dans le livre V de l’histoire principale dans l’onglet « Scénario ».

○ Les doubles unités et les unités harmonisées ayant réalisé une action lors d’un tour donné et pouvant utiliser leur double aptitude ou leur aptitude harmonisée sont désormais affichées sur une case verte sur la carte.

○ Nous avons ajusté la façon dont le tour se termine lorsque « Fin de tour auto. » et « Excl. Duo/Double » sont activés dans les paramètres.

Si une double aptitude ou une aptitude harmonisée peut être utilisée, mais que celle-ci n’aura aucun effet, les tours prendront désormais fin.

Note : ce phénomène n’aura pas lieu dans le mode Duels d’invocateurs étant donné qu’il existe des circonstances où une double aptitude ou une aptitude harmonisée peut avoir un effet qui dépend des actions de l’adversaire.

○ Nous avons ajusté le comportement de l’IA lorsqu’elle contrôle les héros.

S’il y a un héros dans l’équipe contrôlée par l’IA possédant une aptitude qui inflige des effets aux ennemis, comme Négation ou Blessures profondes, l’IA déplacera désormais ce héros avant les autres.

○ Ajout d’animations de combat de Duels d’invocateurs dans les paramètres.

Vous pouvez les activer ou les désactiver. Les animations de combat ne seront jouées dans Duels d’invocateurs que si les deux joueurs les ont activées.

○ Ajout de « Éq. de duels » dans les équipes du menu « Assigner sets ».

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.