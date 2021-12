Une version physique pour CALICO sur Nintendo Switch

Paris, le 7 décembre 2021 – L’éditeur français Red Art Games annonce aujourd’hui, en partenariat avec WHITETHRON DIGITAL, la sortie physique du jeu de simulation CALICO sur NINTENDO SWITCH ! Les précommandes ouvriront le jeudi 9 décembre sur www.redartgames.com à 17 heures (heure de Paris).

Tout sur Calico… Calico est un jeu de simulation vous plongeant dans le quotidien d’une communauté. On vous confie une tâche importante et agréable : reconstruire le café à chats de la ville et le remplir de créatures câlines super mignonnes ! Vous vous rendrez dans un petit village peuplé de fillettes magiques et d’autres amis fantastiques, et où vous serez à la tête d’un café à chats délabré. Gérez votre café en le remplissant de beaux meubles, de jolies décorations, de pâtisseries alléchantes, et donnez-lui vie grâce aux animaux !

Créateur de personnage Le créateur de personnage de Calico permet aux joueurs de créer leur propre personnage magique pour découvrir le monde à travers lui. Il y aura également de nombreux vêtements à choisir et à collectionner tout au long du jeu ! Vous pouvez interagir avec tous les animaux ! Vous croiserez de nombreux animaux dans le monde de Calico. Une fois qu’ils sont vos amis, vous pouvez leur donner un nom, les inviter dans votre groupe ou faire du café leur nouvelle maison. Les animaux qui font partie de votre groupe vous suivront partout et vous obéiront. Les animaux de votre café se prélasseront au café et joueront avec les clients. En plus d’ajouter des animaux à votre groupe, interagissez avec des chats et d’autres animaux en les caressant et en jouant avec eux ! Vous pourrez notamment vous amuser avec eux avec des jouets, danser et vous prélasser avec les animaux de Calico, mais aussi les câliner, les caresser, les porter et les dorloter.

Décoration du café Votre mission à Calico est de redonner vie au café de la ville. Mais il ne suffit pas d’y amener des chats et des animaux. Vous devez également décorer votre café en le remplissant de meubles et de jouets ! Un système complet vous permettra d’obtenir et d’agencer des meubles, des objets décoratifs et des jouets. Certains meubles sont destinés aux clients humains du café, tandis que d’autres le sont pour vos amis animaux (arbres à chat, grattoirs et niches, pour n’en citer que quelques-uns !).

Mini-jeu de cuisine Créez un merveilleux café en préparant de délicieuses pâtisseries et boissons pour les habitants de la ville ! Un système vous permettra de créer une carte des boissons ainsi que des pâtisseries que vous placerez dans les vitrines du café. Vous pourrez personnaliser certaines pâtisseries et boissons. Par exemple, vous pourrez dessiner sur la surface des macarons pour les décorer.

Magie de Calico Nous souhaitions qu’il n’y ait aucune limite au bonheur dans Calico. Les potions magiques permettent de briser les règles et de trouver ce qui serait le plus amusant. Par exemple : la potion « More-to-pet » permet au joueur de donner une taille géante à un animal ! Vous pouvez passer du temps avec un animal géant, et même vous promener à dos de chat !