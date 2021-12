Edge Of Eternity annoncé et daté sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant Midgar Studio, en partenariat avec l’éditeur Dear Villagers, a annoncé la date de sortie sur consoles de son J-RPG Edge Of Eternity. Le jeu, lancé sur PC en juin dernier, sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 10 février 2022.

Edge of Eternity arrivera également sur Nintendo Switch dans une version Cloud le 23 février 2022.

Les versions consoles profiteront des mêmes mises à jour que la version PC (actuelles et à venir). De plus, toutes les versions consoles et PC bénéficieront d’une voix-off japonaise le 10 février 2022.

Edge Of Eternity est développé par une petite équipe indépendante basée à Nimes. Le jeu a été rendu possible par plus de 4000 fans qui ont soutenu le jeu via une campagne Kickstarter. Le crowdfunding a été un tel succès que Midgar Studio a pu travailler avec le légendaire compositeur de J-RPG de Chrono Trigger Yasunori Mitsuda.

« Donner vie à cet univers J-RPG a été un travail passionnant », a déclaré Jérémy Zeler, fondateur de Midgar Studio. « J’ai hâte de faire vivre cette expérience aux joueurs console qui ont été si patients avec notre équipe. Je pense que l’attente en vaudra la peine ! »

Edge Of Eternity , le synopsis : Dans un monde déchiré, le peuple d’Heryon mène une guerre désespérée contre un mystérieux envahisseur. Alors que ce conflit opposant magie et technologie prend des proportions cataclysmiques, une nouvelle menace émerge du champ de bataille : “la Corrosion”, une maladie redoutable et mortelle. Dans ce jeu, vous contrôlez Daryon, un soldat désespéré qui va tout risquer et devenir déserteur, dans l’infime espoir de trouver un remède pour un être cher. Livrez des batailles épiques au tour par tour en suivant Daryon et sa sœur Selene dans leur quête pour trouver ce remède impossible. Ce n’est qu’en maîtrisant l’art tactique du combat et le langage mystique des cristaux que vous pourrez surmonter les terribles obstacles qui se dressent contre lui.