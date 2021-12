Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!! (Nintendo Switch) – Le test

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!

Yu-Gi-Oh duel dawn of the battle royal est développé par Matrix Software, spécialisé dans les remakes de final fantasy sur portable et évidemment édité par Konami qui a les droits sur la licence Yu-Gi-Oh. Konami a abandonné Other Ocean interactive qui avait fait Yu-Gi-Oh legacy of the duelist, le précédent épisode de la série sur les consoles next-gen.

Histoire

Vous êtes un nouvel élève de l’académie et vous rencontrez tous les personnages principaux de la série Yu-Gi-Oh Sevens qui vous accueillent dans l’école. Lorsqu’une vidéo d’un OVNI apparaît, Célestia Noodlina, une extraterrestre travaillant pour la compagnie Goha vient sur terre pour organiser un tournoi Rush Duel pour tous les duellistes du monde. Le tournoi appelé la bataille royale de Rush Duel de Goha n’aura qu’un seul vainqueur qui gagnera le ticket de souhait. Ce ticket permet de faire n’importe quel vœu à la portée de l’entreprise Goha. Pourtant l’entreprise Goha à toujours souhaité détruire les Rush Duel créés par Yuga le protagoniste de l’anime. Ainsi, quel terrible secret se cache derrière ce tournoi ?

L’histoire est vraiment niaise, il est vrai que la série Yu-Gi-Oh a toujours eu le « pouvoir de l’amitié » mais le jeu entier possède une histoire bouche trou où il donne des raisons lambda pour faire des duels. Dès le début on aura le droit à un tutoriel qui joue à notre place, mais qui explique extrêmement bien les règles du jeu c’est très bien pour les débutants en revanche les connaisseurs seront vite lassés. Les dialogues entres les personnages durent des plombes et ce n’est pas très intéressant surtout quand certains personnages forcent la blague en les répétant à l’envi.

Le monde « ouvert » et ses menus (en gros ça fait partie du gameplay)

Dans le monde « ouvert » vous serez à la troisième personne avec la possibilité de parler à autrui, de marcher dans les rues tout en contrôlant la caméra qui tourne très lentement. Vous rencontrez différents types de non-joueurs qui soit donneront des conseils très génériques, soit voudront vous affronter en duel soit feront avancer l’histoire et obligeront un duel. On pourra aussi trouver des tickets de boutique ou des nouveaux logos pour vos boîtes de deck dans un coin de rue. Le monde fait très vivant comparé à tous les jeux Yu-Gi-Oh qui existent même si on retrouve souvent les mêmes personnages non-joueurs avec un tee-shirt de couleur différente.

Parlons des différents menus accessibles : vous aurez le magasin qui permet d’acheter des boosters, de récupérer des cartes promo et acheter les éléments de personnalisation de vos boîtes et protège-carte. Dans les boosters se trouveront une partie des 718 cartes existantes dans le rush duel et vous devrez compter sur la chance pour obtenir les cartes rares. Un booster coûte mille pièces mais vous obtenez des boosters gratuits si vous avez des tickets ordinaires ou des tickets supérieurs qui offrent une carte rare obligatoirement.

Obtenir de l’argent est très lent au début avec des duels à seulement 600 pièces d’or, heureusement plus vous avancerez dans l’histoire plus vous récupérez de l’argent sur les duels. Ensuite plusieurs options s’offrent pour obtenir de l’or telles que faire des quiz de duel.

Les quiz de duel sont des défis où l’on vous donne une situation dans un duel et vous devez réussir à mettre les points à zéro de votre adversaire en utilisant les cartes à votre disposition, un peu comme une énigme.

Les missions vous donneront des titres et de l’argent en remplissant les conditions de la mission, telle que réussir à infliger plus de 2000 de dommage dans une partie.

La carte de licence montre votre profil de joueur au monde entier : vous pourrez changer de titre, mettre une autre image de profil et changer votre pseudo. Les joueurs qui consultent votre carte de licence verront aussi le nombre de cartes obtenu, les quiz duels réussis, le nombre de missions réussies et les victoires que vous avez obtenues contre d’autres joueurs.

La connexion permet juste de combattre des joueurs en ligne et en local, vous aurez l’option de jouer contre le même niveau que vous, un adversaire fort ou en mode aléatoire. Les options permettront d’enlever certaines animations des duels, accélérer les animations, accélérer le texte et enlever certaines confirmations pour éviter de faire des tours de dix minutes.

Finalement, le menu deck, c’est ici que vous pourrez sélectionner vos decks crée, faire des decks recettes par les non-joueurs et créer un nouveau deck. Vous pourrez choisir d’équiper un deck ou le déséquiper mais si vous le faites, vous ne pourrez pas choisir ce deck contre autrui.

Créer un nouveau deck est simple : vous pourrez choisir parmi toutes cartes obtenues, vous pourrez filtrer vos choix pour facilement trouver les cartes que vous cherchez. Malheureusement créer un deck se débloque vers la fin de l’histoire du jeu, la seule possibilité de débloquer la création deck tôt est de faire le Konami code sur le toit de l’école primaire Goha à côté de la porte au fond à droite avec une pancarte blanche et rouge (ce n’est pas une blague).

Si vous ne connaissez pas le Konami code créé par Kazuhisa Hashimoto sur Gradius c’est simple, faites haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A.

Gameplay

Yu-Gi-Oh est l’un des jeux de cartes les plus connu dans le monde, malheureusement le jeu n’est pas pour tous les joueurs de la série vu la complexité des règles du jeu classique. Il est exclusivement sur le mode de jeu Rush Duel qui est uniquement sorti au Japon ce qui peut potentiellement prévoir une sortie en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rush Duel voilà comment ça se passe : vous avez toujours cinq cartes en main de départ et 8000 points de vie comme dans les duels classiques. Ça se rapproche plus du speed duel puisqu’on a seulement 3 zones pour les monstres et 3 zones pour les magies ou les pièges avec une zone magie de terrain et le cimetière pour les monstres détruits.

Pour les débutants de Yu-Gi-Oh, vous avez quatre phases dans un duel : d’abord la draw phase où vous allez piocher jusqu’à avoir cinq cartes en main.

Au début de chaque duel un pierre-papier-ciseau sera lancé et celui qui l’emporte pourra décider qui commence. Si vous commencez, vous pourrez faire votre tour normalement sans la possibilité d’attaquer, c’est seulement à partir du deuxième tour (tour du deuxième joueur) qu’on peut commencer à attaquer. Cependant, il existe des avantages à commencer en premier.

Suivi de la draw phase, c’est la Main phase : vous pourrez invoquer des monstres dans les zones monstres et utiliser des magies ou poser des magies et des pièges dans les zones appropriées.

Chaque monstre a un certain nombre d’attaques, de défense, d’un type (démon, magicien, …), d’un attribut (feu, eau, vent, …) ainsi qu’un niveau, si le monstre est de niveau un à quatre, il sera invocable sans restriction.

En revanche s’il est niveau cinq ou six il faudra sacrifier un monstre pour l’invoquer et s’il est niveau sept ou plus il faudra alors sacrifier deux monstres. Il faut se rendre compte qu’un monstre à haut niveau est puissant.

Les monstres sont soit normal soit avec des effets, un monstre normal a juste de l’attaque et de la défense alors qu’un monstre à effets a la même chose plus une capacité spéciale qu’il peut utiliser si on respecte les conditions d’utilisation données par la carte.

Lors de l’invocation, il est possible de mettre votre monstre en position d’attaque ou de défense en sachant qu’un monstre en position de défense ne peut pas attaquer l’adversaire. Cependant, s’il est détruit en position défense on ne perd pas de point de vie.

Les magies et les pièges ont tous des effets uniques, une magie ou piège peut augmenter l’attaque d’un monstre et une autre pourra détruire une magieou un piège, vous aurez l’embarras du choix.

Les cartes magie s’utilisent pendant la main phase uniquement alors que les pièges seront posés pour être utilisés pendant le tour de l’adversaire.

Toutes les cartes magies et pièges ont des conditions pour être utilisées telles qu’envoyer une carte depuis la main au cimetière, avoir un certain type de monstre sur le terrain, devoir respecter un certain coût pour utiliser la carte etc.

Il existe deux types de magie dans le Rush Duel, les cartes magies normales et les magies terrain, les cartes terrains restent sur le terrain tant qu’elles ne sont pas détruites et généralement offrent un bonus de stat à certains de vos monstres.

La troisième phase, c’est la battle phase : c’est ici que les monstres vont attaquer votre adversaire et qu’ils répondront avec des pièges. Si vous attaquez un monstre en mode attaque vous infligerez la différence de dégât selon l’attaque de chacun, cependant s’il est en mode défense vous comparez l’attaque de votre monstre à la défense de l’adversaire et il ne perdra pas de point de vie. Pendant cette phase votre adversaire pourra utiliser ses pièges préalablement posés : un seul piège par attaque effectuée.

Votre but est de réduire les points de vie à néant de votre adversaire en infligeant un maximum de dommages tout en prévoyant ses coups pour l’empêcher de vous gêner.

La dernière phase est l’end phase lorsque vous n’avez plus de coup à jouer, vous mettez fin à votre tour et c’est là que votre adversaire jouera. D’ailleurs il est complètement possible de ne pas faire de battle phase et juste terminer votre tour si ça vous semble inutile d’attaquer avec vos monstres.

Maintenant parlons de la particularité des Rush Duel : à chaque tour vous pouvez tirer des cartes jusqu’à obtenir cinq cartes dans la main même si vous avez utilisé toutes vos cartes au tour précédent. En plus des cinq cartes, vous avez la possibilité d’invoquer autant de monstres que possible normalement en les sacrifiant (en sachant qu’il n’y pas d’extra deck dans le Rush Duel).

Il n’existe que les cartes magie normale et magie terrain, il n’y a qu’un type de piège et on a toujours les monstre normaux et spéciaux ainsi que les invocations assemblage.

Voilà tout pour le gameplay, parlons rapidement de la difficulté. Les decks des ordinateurs ne sont pas si mauvais, en revanche les ordinateurs eux-mêmes sont extrêmement nuls. Les ordinateurs utilisent n’importe comment les decks ce qui les rend très prévisibles et il suffit juste d’attendre l’erreur de l’IA pour gagner.

Le mode de jeu Rush Duel est parfait pour les débutants n’ayant jamais joué à Yu-Gi-Oh car les règles sont beaucoup plus simples à expliquer que le jeu de base

Durée de vie

Le jeu est assez long plus de 15h d’histoire après ça vient beaucoup des discussions un peu trop longues et des animations qui durent un peu trop longtemps en duel. Heureusement le jeu est long pour plusieurs raisons entre l’histoire qui dure assez longtemps, les nombreux duels quiz à faire, la récupération de toutes les cartes pour faire des decks surpuissants, les fans auront de quoi s’occuper. En plus la durée est assez infinie avec le combat en ligne où on essayera de créer les meilleurs decks qui contreront tous les autres decks.

Graphisme

Les animations sont bien meilleures que le dernier jeux Yu-Gi-Oh legacy of the duelist, toutes les cartes qui sont importantes dans la série ont toutes une animation travaillée.

Le character design des personnages respecte la série Yu-Gi-Oh Sevens, malgré tout le chef des méchants Goha ressemble à un power ranger maléfique donc on a un peu du mal à le prendre au sérieux.

Musique

La musique est correcte, en revanche on entend tout le temps les mêmes musiques en duel. Vous entendrez toujours les deux mêmes musiques en duel, la musique calme et dès qu’on passe en battle phase la musique change avec un rythme plus intense. La musique change aussi si l’ennemi ou le joueur à moins de 3000 PV.