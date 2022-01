Assassin’s Creed: The Ezio Collection annoncé sur Nintendo Switch

Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Comme annoncé par quelques Leak depuis deux semaines, voir plus, Assassin’s Creed : The Ezio Collection est en route pour une sortie sur Nintendo Switch, vient d’annoncer Ubisoft. La collection sera lancée le 17 février pour 40€.

Assassin’s Creed : The Ezio Collection comprend Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood et Assassin’s Creed Revelations. Elle propose également deux courts-métrages, Assassin’s Creed Lineage et Assassin’s Creed Embers. Ubisoft précise que les packs « tirent pleinement parti des capacités de la Nintendo Switch, notamment des fonctionnalités améliorées telles que le mode portable, le HD Rumble, l’interface tactile et le HUD optimisé. »

Une version physique est prévue, au moins aux Etats-Unis, mais comme souvent, il y aura un téléchargement obligatoire (35 Go). Seul le deuxieme opus de la saga est contenu dans la cartouche de base, c’est écrit en tout petit sur l’image ci-dessous:

Assassin’s Creed II. Dans cet opus, les joueurs incarneront Ezio, un nouvel Assassin perpétuant la lignée mortelle de ses ancêtres dans l’Italie de la Renaissance, notamment à Florence et à Venise. Vous évoluerez dans un environnement riche en pouvoir, vengeance et conspiration, tout en affinant votre art, en maniant des armes et des instruments conçus par le légendaire Léonard de Vinci lui-même. Tous les DLC solo sont disponibles le long de la campagne solo.

Assassin’s Creed Brotherhood. Incarner Ezio, c’est lutter contre le puissant ordre des Templiers. Tous les fans voyageront dans la ville la plus célèbre d’Italie, Rome, centre du pouvoir, de la cupidité et de la corruption. Il leur faudra non seulement faire preuve de force, mais aussi de leadership, car ils commanderont une Confrérie entière qui se ralliera à leurs côtés. Tous les DLC solo sont disponibles le long de la campagne solo.

Assassin’s Creed Revelations. Dans ce jeu, Ezio doit laisser sa vie derrière lui à la recherche de réponses. Le joueur marchera sur les traces de son mentor légendaire, Altaïr, dans un voyage de découverte et de révélation. Ce chemin périlleux les mènera à Constantinople, le cœur de l’Empire ottoman, où une armée croissante de Templiers menace de déstabiliser la région. Tous les DLC solo sont disponibles le long de la campagne solo.

Bonus supplémentaire : deux films sur Ezio. En plus du gameplay, cette collection comprend également deux courts métrages qui plongent encore plus profondément dans l’histoire d’Ezio, Assassin’s Creed Lineage et Assassin’s Creed Embers.