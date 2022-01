14 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

TASOMACHI: Behind the Twilight

Et on commence avec un jeu de PlatinumGames ce matin, quand même !

A la base, c’était un poisson d’avril, finalement, après 4 reports, Sol Cresta arrivera sur Nintendo Switch le 22 février pour la coquette somme de $39.99 / €39.99.

Jack ‘n’ Hat est disponible sur Nintendo Switch depuis hier (oui on est en retard!) sur l’eShop pour $7.99

De même pour Kinduo qui est sorti jeudi pour 4,99€, le test arrive bientot sur nos pages.

Kinduo est un jeu au cours duquel deux amis surmontent des obstacles pour regagner leur île. Poussez des boîtes, utilisez de l’électricité pour relier des objets, cassez des blocs de glace, faites exploser des choses et bien plus dans ce jeu aussi adorable que coloré ! Les amateurs de jeux de plates-formes de style puzzle apprécieront cette expérience reposante et amusante dotée d’un pixel art agréable et d’une mécanique dont on ne se lasse pas. Chaque personnage dispose de ses propres compétences, ce qui rend le jeu aussi exigeant qu’amusant. Parviendrez-vous à résoudre ces puzzles relevés ? Que vous choisissiez de jouer seul ou avec un ami, soyez assuré de passer un bon moment !

Chronicles of 2 Heroes est annoncé pour 2022 sur Nintendo Switch.

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments arrivera le 3 février sur Nintendo Switch via la boutique en ligne de la console hybride pour 29,99€.

Deadly Dozen Reloaded est annoncé sur Nintendo Switch pour cette année, c’est un remake du jeu de 2001.

End of Lines est annoncé pour 2022 sur la console hybride.

Voyagez à travers des paysages dévastés par un effondrement climatique, dans les pas d’une famille à la recherche d’un endroit habitable. Avec des ressources limitées et la mort qui les guette en permanence, vos choix décideront de leur destin. Trouveront-ils un endroit où poser leurs bagages ? End of Lines est un roman graphique interactif se déroulant dans un futur proche. À la suite d’une catastrophe climatique, une famille de survivants voyage à travers les paysages dévastés du Sud de l’Europe à la recherche d’un endroit habitable. Une fable écologique documentée qui alerte sur l’inaction climatique et l’effondrement des écosystèmes.

Le ciel est rouge. Ou peut-être pas ? Il fait si chaud que j’ai l’impression qu’il est rouge. À quel moment a-t-il cessé d’être bleu ? C’est un vieux papier abîmé, parsemé de caractères dans une langue que je maîtrise mal Et de lignes fragiles qui s’effacent et se retrouvent Au gré des aléas causés par les déchirures et les pliures de la carte. Des lignes qui nous guident vers l’espoir. L’espoir d’une terre plus accueillante. Nous nous accrochons à cet espoir, Mais en vérité, nous ignorons ce que nous trouverons là-bas, au bout de la carte. Là où les lignes s’arrêtent.

« Castle Morihisa » est un roguelike avec un deckbuilder stratégique. Vous devez construire votre deck à travers des batailles incessantes, acquérir de puissants talents, et manier le pouvoir des Héros Ancestraux pour faire éclater la vérité derrière l’insurrection du Château Morihisa. Le jeu arrivera sur Nintendo Switch via l’eShop le 5 février pour $14.99 / €12.49.

Après que le Général Tokugawa du shogunat ait publié les « Lois pour les familles guerrières » à l’intention de ses vassaux, aucun des émissaires envoyés chez les Ishikawa au château Morihisa n’est revenu. Les rumeurs prétendent que le seigneur Ishikawa Shinjuku tente d’usurper le trône, et qu’il a condamné toutes les routes menant au château quelques jours auparavant. Le grand metsuke Yagyū Munenori exige qu’un espion se rende au château Morihisa pour faira la lumière sur ce qui se passe, et en rendre compte au shogunat.

Il existe quatre classes distinctes – le Moine, le Samouraï, l’Onmyoji et le Ninja – chacune avec son jeu de cartes exclusif. Avec plus de 300 cartes différentes, vous pourrez construire votre propre deck en fonction de la classe choisie, pour défier ces monstres bizarres issus du folklore japonais.

Moine : De par une méditation profonde, il comprend la causalité du monde ; avec ses mantras, il réprime la horde de démons ! Maître de la défense et de l’attaque, le Moine dispose de deux techniques uniques [Méditation] & [Mantra]]. L’une avec laquelle il nettoie son esprit et son mental, l’autre avec laquelle il nettoie les méchants. En choisissant judicieusement vos talents, vous pourrez transformer l’attaque en défense et vice-versa !

Samouraï : Bien que sa lame soit en fourreau, son être même émane une intention glaciale de meurtre. Une machine à tuer qui s’avance au milieu d’une tempête de pétales de Sakura. [Coup Fatal] est l’essence même de l’esprit bushido. Qu’il s’agisse de [Sakura] ou de [Riposte], le Samouraï utilise sa technique unique dans le but d’atteindre et de dépasser les limites les plus extrêmes. Bien sûr, le choix final vous revient. Mais à vrai dire, si les gros chiffres sont votre tasse de thé, alors le Samouraï est fait pour vous !

Onmyoji : Avec mon esprit comme guide et mon sang comme médium, je fais le serment d’éradiquer la moindre trace du malin. Par la présente, un pacte est signé. L’Onmyoji convoque au combat l’aide du puissant [Shikigami], des êtres animés par le propre sang de l’Onmyoji. En dehors de cet art sacré, ils peuvent également activer de puissants talents pour les builds qui se concentrent sur la [Sangsue]. Avez-vous déjà posé les yeux sur un Onmyoji se lançant intrépide dans la bataille ?

Ninja : Un maître des ombres se mouvant sans bruit dans les ténèbres, neuf portes de puissance en lui. Sceaux de liaison ? Genjutsu ? Kunai, Shuriken ? Les ninjas du château de Senjiu les maîtrisent tous. [9 Signes du mantra], [Kunai], [Shuriken]. Ensemble, ils forment des combinaisons et des possibilités infinies. Une classe qui nécessite une profonde compréhension de ses techniques pour être maîtrisée ! Serez-vous à la hauteur de ses exigences ?

Lorsque vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également demander de l’aide aux Héros Ancestraux de Sengoku présentant des compétences variées, pouvant donner un avantage au cours des batailles.

Coromon est un jeu de dressage de monstres de type JRPG se déroulant dans un futur proche. Explorez un monde pixellisé charmant, rempli d’énigmes stimulantes, de créatures fascinantes et de boss titanesques. Plongez dans une histoire captivante qui vous mène à un bouleversement mystérieux. Il sortira le 31 mars prochain pour $19.99.

En incorporant des éléments du genre JRPG à la formule classique du domptage de monstres, Coromon unit le meilleur des deux genres. Découvrez une histoire longue et captivante, affrontez des boss puissants et frayez-vous un chemin à travers une variété d’épreuves difficiles. Vous devrez affronter des boss redoutables, des hordes sauvages de Coromon et d’autres dresseurs à la recherche de nouveaux défis. Un système de combat basé sur l’endurance vous oblige à sélectionner vos compétences de manière réfléchie. Appliquez des effets, affectez l’endurance de votre adversaire et infligez des dégâts à l’aide d’un arsenal de compétences pour remporter la victoire. Après un peu d’entraînement, mettez vos amis au défi pour découvrir qui sera le meilleur ! Vous incarnez un jeune chercheur qui intègre une organisation technologiquement avancée, Lux Solis. Vous rejoignez une équipe spécialisée appelée Unité opérationnelle Titan, chargée d’enquêter sur les six titans de la région de Velua. Mais vous découvrez bientôt des forces extraterrestres qui apportent un mystérieux type d’éléments sur la planète, provoquant l’effondrement lent des fondations du monde… Lux Solis vous aidera en fournissant des gadgets utiles, mais c’est à vous de rassembler les essences titanesques et de réparer les dégâts causés au noyau terrestre. Nous sommes honorés de pouvoir vous présenter Coromon, un jeu dans lequel nous avons mis tout notre cœur. Coromon est notre hommage aux classiques du genre. Tout en restant fidèles au gameplay de base, nous voulions ajouter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi garder le look rétro en utilisant un style pixelart moderne. Merci de votre intérêt pour Coromon ! Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à jouer que nous en avons eu à créer ce jeu.

Who Is Zombie sortira le mois prochain sur l’eShop.

« Who Is Zombie » est un jeu de simulation d’apocalypse zombies dans lequel le joueur doit empêcher les zombies d’entrer dans l’abri civil. En 2033, le pays a connu une épidémie de zombies de grande échelle. Lorsque les abris de soins de masse du gouvernement ont atteint leur pleine capacité, les gens ont commencé à chercher de l’aide dans les abris civils à proximité. Mais les émeutes des rejetés et des infectés ont provoqué de lourdes pertes humaines, forçant le gouvernement à envoyer des inspecteurs spéciaux dans des refuges civils. Interrogez les réfugiés, écartez les personnes infectées et protégez votre refuge en tant que Superviseur !

◆CONTRÔLEZ TOUS LES VISITEURS AFIN DE DÉTECTER TOUT SIGNE PROBLÈME

Vous pourrez, évidemment, distinguer les zombies des citoyens ordinaires. Prenez la décision d’accepter ou de refuser les réfugiés grâce à ce que vous avez appris des apparences, des journaux, des réponses, etc. À un moment, vous pourrez utiliser vos compétences pour éliminer les nouveaux genres de zombies dangereux.

◆CONDUISEZ VOTRE REFUGE DANS LA BONNE VOIE

En tant que Superviseur « Aiden » , vous devrez établir des relations avec diverses personnes et factions autour de vous. N’oubliez pas que quel que soit le chemin que vous choisissez, cela aura un impact sur vous et sur toutes les autres personnes.

◆9 FINS DIFFÉRENTES

Beaucoup d’événements vont se produire pendant 30 jours, et vous devrez faire des choix. Vos décisions comme Superviseur vous amèneront au final vers l’un des 9 destins différents du jeu. Comment se terminera votre histoire et que deviendra votre refuge ?

Underworld Dreams : The False King est le premier jeu de l’anthologie Underworld Dreams – la série d’horreur à la première personne basée sur le mythos Lovecraftien. Inspiré des œuvres de Lovecraft et se déroulant dans les années 1980, il pose les bases de l’expérience Underworld Dreams. Le jeu sortira sur Nintendo Switch d’ici peu.

Underworld Dreams : The False King est le premier jeu de l’anthologie Underworld Dreams – la future série d’horreur à la première personne basée sur le mythe lovecraftien. Basé sur les œuvres de HP Lovecraft (et sur The King in Yellow de Robert W Chalmers) et se déroulant dans les années 1980, Underworld Dreams : The False King raconte l’histoire d’un homme qui a retrouvé la trace de son frère disparu dans un bâtiment apparemment abandonné qui cache quelque chose de bien plus sinistre derrière ses murs décrépis.

PSYCHOLOGIQUEMENT INTENSE : Basé sur les travaux des légendes de l'horreur HP Lovecraft et Robert W. Chambers, Underworld Dreams : The False King vise à mystifier et à horrifier les joueurs avec un récit à la fois déchirant et dérangeant.

: Basé sur les travaux des légendes de l’horreur HP Lovecraft et Robert W. Chambers, Underworld Dreams : The False King vise à mystifier et à horrifier les joueurs avec un récit à la fois déchirant et dérangeant. HORREUR RÉTRO : Dans une atmosphère proche des grands classiques de l’horreur, les munitions sont limitées et les points de sauvegarde rares. Soyez prudent ou déçu.

STORYTELLING ENVIRONNEMENTAL : The False King construit sa narration de manière experte à travers l'environnement, ses énigmes et les mystères que le joueur rencontre.

: The False King construit sa narration de manière experte à travers l’environnement, ses énigmes et les mystères que le joueur rencontre. COMBAT QUI COMPTE : Chaque balle compte dans The False King et la santé ne se recharge pas comme par magie. Vous devez apprendre à savoir quand il est sage d’attaquer et quand il est sage de fuir

The Sealed Ampoule sortira le 3 février prochain sur Nintendo Switch pour 19,99$.

TASOMACHI: Behind the Twilight arrivera lui le 28 avril 2022 sur l’eShop comme en physique (au moins au Japon).

Samurai Bringer est annoncé pour ce printemps sur Nintendo Switch.